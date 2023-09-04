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忠烈祠英魂 豈容扭曲

聯合報／ 張璉／東華大學歷史系退休教授（新北市）

昨天九月三日是軍人節，許多人或許不記得這個節日，更別說知道與二戰日本投降有關。一九四五年九月二日，盟軍與日軍代表在美軍密蘇里號戰艦上正式簽署降書，次日國民政府在重慶盛大慶祝八年抗戰勝利，翌年並訂九月三日為「抗日戰爭勝利紀念日」，民國四十四年改為「軍人節」。故此，軍人節不止是軍人專屬的節日，也是紀念七十年多前因保家衛國而犧牲的三百萬名烈士。

九月三日也是中樞秋祭之日，依照慣例，中華民國總統與五院院長等中央要員都要親臨忠烈祠，向先烈及對國有功者致最高的敬意，過去六十餘年皆奉之不渝。現今執政黨雖行禮如儀，卻刻意扭曲台灣人民的歷史觀、切斷與大陸的文化臍帶，忽略軍人節與忠烈祠等意涵。七十多年前日本無條件投降並歸還殖民地台灣、澎湖，還有朝鮮，都是國際上不爭的史實，何以島內有人認為還是「日本國」，是怎樣的誤導造成如此嚴重的錯亂？

忠烈祠與軍人是分不開的，一旦國家有難，「戰爭」與「犧牲」有如軍人的關鍵詞。沒有人希望戰爭，今日的承平安定，無不是踩著先烈鮮血走過來的。若無黃花崗烈士們前仆後繼的犧牲，怎有中華民國的建立？若不是三百萬戰士為國捐軀，中華民國如何在烽火八年中仍屹立禦敵？當歌舞昇平、逛百貨吃大餐時，可曾想到那些為國犧牲的戰士，也曾是有活力有理想的年輕人？又可曾感受頓失親人而暗夜哭泣、孤苦無依的遺族？

曾在忠烈祠服務的王惠民處長，基於對烈士的尊崇，憑著愛心與毅力，十餘年來找到不少無名或遺失的烈士而將之入祀，也為不少遺族（包括留在大陸的）找到失聯親人或丈夫的牌位，可歌可泣的故事在現實中不斷發生。他常說：「把烈士找回來，遺族找回來，歷史找回來」，句句敲打人心。

近日看到楊佈新導演應國防部之邀拍攝的九三軍人節形象影片，僅四分多鐘卻十分用心，主述者王惠民以低沉而堅毅的聲音詮釋，其中精闢而肺腑之語如：「當烈士不能再言的時候，是要由你我用行動來代言」、「望前有無畏、英烈、忠貞之國魂，盼今有敦品、勵學、強身之勇士」，最末一段是「讓烈士得安息、遺族得安慰、國家得安全、社會得安康、人心家庭得安定」。曾有一面之緣的王惠民處長已於去年退伍，十餘年來敬業忠心，守護的不止是忠烈祠裡四十萬英靈，乃是中華民國苦難的歷史，影片最末段也道出愛好和平之人的心聲。

忠烈祠紀念烈士的捨生、褒揚忠義的精神，是最具政治符碼的場所，凡為國家盡忠之烈士得以入祀，反之不與，古今中外皆無例外。

多年前我曾應內政部之邀參與忠烈祠改革的座談會，我做足功課，或多少發揮一點作用，忠烈祠至今未被去化、弱化，在軍人節前後格外有感。若去化忠烈祠，就是閹割自己的過去，對入祀的英靈不敬，即是踐踏曾走過的歷史。盼執政掌權者勿短視近利，青史不會盡成灰。

軍人節 忠烈祠 抗日戰爭

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