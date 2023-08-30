和孩子一起思索／新學期 你想活出怎樣的人生？

昨天閱讀聯合報報導：教育部擬修「校園霸凌防制準則」，不禁想到一九三七年出版的《你想活出怎樣的人生？》，這本書啟發了宮崎駿創作最新動畫「蒼鷺與少年」，小說情節裡也刻畫校園霸凌，除了同班同學家庭背景迥異，社會階級造成的排擠揶揄外，還有高年級動手教訓低年級事件。

《你想活出怎樣的人生？》以少年生活為敘事主軸，探索世間萬事的孩子，不時感到困惑，舅舅以沉穩生命指引，宛如暮鼓晨鐘：「重要的不是世俗的眼光或其他，而是你自己必須從靈魂深處了解：人到底是什麼地方了不起。」

連續兩年登上NHK「紅白歌合戰」，七月才在台北開演唱會的日本當紅歌手藤井風，其最新歌曲「Workin’Hard」的MV，是在台灣取景，選擇在廢車場、便利商店、垃圾車、傳統市場、茶園等社會底層情境拍攝演繹，除了吻合歌名外，也凸顯了台灣特色，不只是摩天大樓，而是金字塔基層的人們，支撐了生活運轉。

開學了，從小看著長大的孩子，制服上多加一條槓、新學期重新編班，改繡班名。我們的社會隨著明年初的總統大選倒數計時，彷彿也進入一個新學期，各種思潮的辯論，現在有了一個全新擂台。

活在台灣，我們經過一次次選舉，不管投給誰、支持哪一黨，人們共同追求的，只是更合理的社會；我們可能無法改變貧富懸殊，但求無論什麼階級，都能平等生存，我們無法撼動所有人都有同理心，但能盡力去理解他人感受。

新學期，我們和孩子們一起學習、思索：「你想活出怎樣的人生？」