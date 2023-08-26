高教轉骨 不是光靠錢

行政院院會於廿四日通過一一三年度中央政府總預算案，院長陳建仁稱明年教科文化預算編列高達五六一二億元，沒有債留子孫，更強調要栽培學生為台灣奉獻心力。然而，今年大學分發整體錄取率仍超過九十六％、學子「一窩蜂」選擇某些特定科系和領域、除了減招與停招，多所公私校還有缺額過多問題，這些是提高預算就能解決的嗎？

舉例來說，二類組校系如台大物理、機械已擠不進前面榜單，學生一窩蜂搶電資科系，甚至出現選系不選校的現象，推估與職涯發展有關。「大家都在填電資，也沒有計較學校的問題」；另外，文科缺額大幅減少，教育界預估「低分高就」好康將消失。

台灣的高教系統長期以來存在著結構性的問題，從二○○○年以來，廣設大學的結果是使得企管／資管／文科畢業生滿街趴趴走，理工博士班收不到學生，但文科／經管博士流浪教師也多淪為在私校打工，還必須兼負招生的重擔。

「一窩蜂」選擇特定科系和領域則是行之有年的傳統，雖然考試不該決定職涯方向，大學所學也並非終身追求的目標，但在年輕時候體力、記憶力都最旺盛所學習的知識卻是終身「忘不了」的學習經驗。肓目跟風眼下當红領域，不但可能造成教育資源分配不均的問題，更可能引發就業問題提前出現。

台灣高教從未發展出本身獨特的格局，不但分布不均且「過度」多元化／畸形發展！其中文科生太多了，理工科招不到博士研究生，文科畢業生普遍低薪且工作難找！近年來，少子化海嘯衝襲高教系統，但凸顯的真正問題是教育資源分配的問題，我們耗盡全國教育資源培養這麼多同質性高的文科生到底是為了什麼？

台灣高教體系沉痾已久，其原因主要來自負責「接地氣」與大學互動頻繁的教育部與國科會，大眾對教育部潘文忠部長的印象除了「雙語教學」、「歷史課綱」、「三年大學／一年兵役」的政治表態，還有什麼？而國科會主委吳政忠則搖旗呐喊成立了一堆自已都搞不清楚的產學國家隊「們」。政府相關部門的意識形態掛帥、官僚懶政都是主要原因。

高等教育是極為專業的工作，更是立國之本，但政府糟蹋、動搖國本多年也從未見改善。過多的非專業但意識形態導向的意見分歧，在社會缺乏文化傳承和認知共識的條件下，整個社會失去了文化傳承及英雄軌跡，如此將無以為繼！

台灣高教結構必須重新調整了。一刀切的教育和社會制度是罪魁禍首，抱殘守缺就是保守、封建和官僚，畢竟，教育的終極目標是建立知識體系、社會共識、共同認知、以及文化傳承。

智能技術的興起有機會創造高教轉型的契機，聚焦在「策略性、接地氣、獨特性、專業化」的布局應為台灣高教轉型的王道，有心承接大位的人應該多多思考了！