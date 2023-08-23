面對失智 你準備好了嗎

失智，你預備好了嗎？失智症時，財物安全、預立醫療計畫、財產信託和靈性照顧是重要議題，也是要在早期階段開始進行。「早期」指的是有明顯症狀但未失智的階段（輕度認知障礙），或需依賴他人看顧之程度還非常輕微時，當然更可以在完全無症狀時就來進行：

財物安全：失智者可能會遇到金錢與財產管理的問題。這可能包括設立合適的監管機制，以防止詐騙或不當使用資金；鼓勵民眾盡早採取防患措施。

預立醫療計畫：失智症進展可能影響患者做出醫療決策的能力。預立醫療計畫允許患者在還能清楚表達意願時，就未來可能的醫療狀況做出決策。這有助於確保患者的個人意願和價值觀在醫療決策中得到尊重。

財產與信託：通過建立財產信託，將來失智時財產在受信人的監管下得到合適的管理和保護，趁認知功能尚且良好時，根據個案的需要和意願，合理分配資源。

靈性關懷：失智症的靈性關懷是相對被忽略，但極為重要的領域。靈性關懷不僅是在安寧照顧時提供的支持，更應該在失智症的早期階段就開始著手。在此階段，患者的認知功能仍然相對良好，更能積極參與自己的靈性需求的探索和滿足，整理生命。

盡早提供個別化的靈性照顧，這可能涉及了解個案的信仰、價值觀、生活意義、生命歷史等，可以幫助他們找到與這些深層需求相連的資源和社區。在這一時期進行靈性關懷，不僅有助於提高生活質量，也能讓個案在面對疾病時保持內在的平衡和力量。早期介入和連接靈性支援，可以使患者個案在整個失智症旅程中都感受到被理解、支持和尊重，提高面對此疾病的韌性，並且這正好與新藥治療的方向相符，強調早期診斷和干預的重要性。

文獻與筆者的臨床觀察都顯示，失智者有時比家人朋友更早感知到自身的變化狀況，反倒是家屬因對失智症的認識不足，甚至會否定或忽略失智者對罹病症狀的陳述。因此，所有家人都應當對失智症有正確的認識，才能及早認知退步者進行診斷，早期介入、早期治療。若能在輕度認知障礙階段就介入，就能發揮「預防勝於治療」功能。今年新上市治療阿茲海默病的單珠抗體，就是治療此階段的患者，使得早期診斷更有意義。

失智症不僅是醫療照護問題，而是涉及人的全面，包括身體、心理、社會和靈性方面。失智症照顧是多層次和跨學科的領域，涉及醫療、法律、社會福利和靈性等各方面。