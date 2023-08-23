科技．人文聯合講座／打造高教特色的鐵三角

日前在文化大學和新北市萬里國小一起推行的「為北海岸而教—課後陪伴計畫」成果發表中，同學們寫出了真實的心得：「很開心大哥哥大姊姊陪我們讀書，讓我成績有進步，希望之後繼續來陪我們！」

在老師帶領下參加伴讀計畫的文大教育系學生，透過VARK（視覺型、聽覺型、閱讀型、觸覺型學習）模型分析，替小朋友設計出符合個別需求的課輔內容，兩個月的線上課後陪伴，既累積了教材教法實作的寶貴經驗，也善用所學採取行動，為偏鄉小學的課後學習解決困難。

除了伴讀計畫，文化大學大氣系師生也替小學生規畫了氣候變遷教育；建築系以北海岸為場域，提供了循環設計課程；法律系開設了社會創新與商業法律公益服務課程；新聞系則聚焦永續報導課程…在文大永續創新學院的集結串連下，校內不同專業領域的師生，以永續教育為核心，共同實踐大學社會責任。

不僅前進北海岸，串連合作也包含跨校及跨國，透過跨校SIG（Special Interest Group）討論，由文化、淡江、馬偕、致理、北科大等北海岸五校及日本天理大學與中部大學，在暑假舉辦了三天兩夜的「山海探險家：北海岸跨校與台日國際ＵＳＲ交流夏令營」，讓學生們能了解在地創生的意涵，找到「喜愛的地方」和「關注的地方」，並藉由跨校交流，催化學生們建立人際網絡。

結合踐行大學社會責任及永續教育，是推進聯合國永續發展的關鍵重點，特別是從「優化政策與法規」、「翻轉學習環境」、「教師增能」、「賦能青年行動力」、「加速地方社區實際永續行動」這五個優先方向進行直接鏈結。

在國內，政府剛宣布「社會創新行動方案2.0」，大學扮演非常重要的角色，不論是倡議實踐社會價值、匯聚跨界焦點、發展全齡學習，或加速創新發展、串連多元資源拓展國際影響等等…大學都是關鍵樞紐。

面對永續發展的趨勢及全球有感的氣候變遷難題，身具人才培育及科研功能的大學，發展永續教育已是國際共識，然而國內永續教育的發展仍面臨許多挑戰和障礙。例如，教學方法必須調整，要成立社群，支持不同專長領域的教授共同討論設計課程；參與實踐大學社會責任計畫的教師，則需要將理論與實務融合轉化成能夠協助地方創生或發展的教學素材，皆非易事。

此外，參與永續課程的學生畢業後，如果決定留在地方推動社會創新，大學可以怎麼繼續支持他們，協助對接產業及地方資源，找到合宜的工作環境，實踐寶貴的願景，每個節點都需要被重視。

少子化的困境下，不少學校急於提升招生率，較不關注實踐大學責任或發展永續教育。然而永續教育及永續人才的培育，才是當代國際高教的趨勢指標，將辦學品質、永續教育、大學社會責任這三項鐵三角牢牢鏈結，不但能發展學校特色，更能吸引國際學生，值得國內大專院校全力以赴，爭取世界矚目。（作者為中國文化大學永續創新學院院長）