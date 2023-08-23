明年總統大選 國民黨已無退路

目前國民黨內有志從政的人，急著判斷侯友宜是否足以當靠山。中間選民則在盤算如何投票才讓手中一票有價值。

侯友宜持續落後的處境，在教改場域，可以舉放牛班孩子變博士的勵志故事，在心理諮商，會鼓勵持續發現自我、真誠做自己；可是，選戰就是戰場，國民黨若輸掉這次大選，本身飛灰湮滅之外，未來恐將拖垮整個在野陣營，台灣以後，更沒藍營的事了。

金溥聰曾讚美侯友宜「正直、正派、誠實、誠懇」，強調國民黨泱泱大黨有黨格、黨魂。筆者擔憂國民黨是否不瞭解社會真實狀況。

執政的民進黨有資源、有手段，一旦滿意度下滑，就會大撒幣，債留子孫或丟給地方政府都在所不惜。然而，國民黨有什麼？就只剩下正派的特質嗎？

奧本海默，舉世罕見的大天才，做出原子彈後良心不安，喚醒其複雜性格裡最正直的一面，卻因清高正直，看不清理論的世界和政治的真相，最後遭到華府政客圍剿，丟了工作，晚年飽受屈辱。

台灣目前輿論環境也是愈來愈情緒化，分析心理學派大師榮格早就從「原型（archetype）」角度看出，人民感受群體拉力，爭論某些議題，拒絕不同意見，一如遠祖的部落爭鬥。表面看來，人民在爭論後將有明智選擇，其實下意識裡根本不存在那個理性。若更多人讀心理學，看穿所謂民主理性裡面的深層暗流，政治環境也許更好，但現在離投票僅剩幾個月，國民黨想出了立刻感動、號召人民的謀略嗎？

泰國正在發生的例子，即使為泰黨迫於現實必須與軍方合作才有望組閣，還為此向選民道歉，但為泰黨也獲得了十幾個政黨支持。泰國國會即將投票選出新總理，能組閣才是首要任務，若拿不到權力，連向選民道歉都顯得多餘。

筆者淺見，我們社會想像的「理想國」，恰如電影「Barbie芭比」，塑膠娃娃對世界真實面一無所知，即使親自走了一趟真實世界，就想變成真人，可是電影連為什麼想變成真人的確切理由都無法說清楚。如今，國民黨候選人究竟標榜什麼？清高正派的黨魂嗎？黨的同溫層知道如何應對外頭真實世界嗎？

國民黨已沒退路。當年孔子明白河圖不出洛書不現都潸然淚下，今天是比孔子時代更複雜的年代，明年初那場關鍵選舉，輸就是最大錯誤，國民黨若輸，怕連掉淚都惹人嫌了！