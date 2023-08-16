一試兩用 社會組考生吃悶虧

大學分發入學放榜，媒體聚焦在去年「低分高就」的現象是否再次上演，卻不知這些參與分科測驗考試的學生有多辛酸，心裡有多苦。

社會組學生在分發入學時採用學測時國、英、數Ｂ三科的成績，高三下學期能拚的分科測驗，只剩下歷史、地理與公民三科。國、英、數Ｂ這三科「一試兩用」，學測申請時輸了一次，分發入學時再輸一次。

這樣不合理的考試制度早在制度推出時就引起質疑，招聯會竟以大考變革必須在學生入學前三年說明，延至一一四學年分科測驗加考數乙。至於國文、英文，因為高三範圍是加深加廣的「選修」課程，無法統一命題。

高三社會組學生冀望用來「扭轉」國、英、數Ｂ三科劣勢的歷史、地理與公民三科，大多數大學科系僅採計一至兩科。也就是學測考糟了，只能用一至兩科社會科的成績「扭轉」，合理嗎？自然組學生稍感安慰，分科測驗「只」採計了學測的國、英成績，還有數甲、物理、化學、生物等科可以「扭轉」劣勢。

「一試兩用」合理嗎？考試最公平的價值就在於這次考差了，下次用心準備考好。考差的成績伴隨你到下一次考試，許多學生高三下學期的努力換來一場空，教育主事者懂那種辛酸無奈嗎？