快訊

彭博專訪 追問台獨 賴清德：沒有所謂的獨立路徑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一試兩用 社會組考生吃悶虧

聯合報／ 林澤／教育工作者（台南市）

大學分發入學放榜，媒體聚焦在去年「低分高就」的現象是否再次上演，卻不知這些參與分科測驗考試的學生有多辛酸，心裡有多苦。

社會組學生在分發入學時採用學測時國、英、數Ｂ三科的成績，高三下學期能拚的分科測驗，只剩下歷史、地理與公民三科。國、英、數Ｂ這三科「一試兩用」，學測申請時輸了一次，分發入學時再輸一次。

這樣不合理的考試制度早在制度推出時就引起質疑，招聯會竟以大考變革必須在學生入學前三年說明，延至一一四學年分科測驗加考數乙。至於國文、英文，因為高三範圍是加深加廣的「選修」課程，無法統一命題。

高三社會組學生冀望用來「扭轉」國、英、數Ｂ三科劣勢的歷史、地理與公民三科，大多數大學科系僅採計一至兩科。也就是學測考糟了，只能用一至兩科社會科的成績「扭轉」，合理嗎？自然組學生稍感安慰，分科測驗「只」採計了學測的國、英成績，還有數甲、物理、化學、生物等科可以「扭轉」劣勢。

「一試兩用」合理嗎？考試最公平的價值就在於這次考差了，下次用心準備考好。考差的成績伴隨你到下一次考試，許多學生高三下學期的努力換來一場空，教育主事者懂那種辛酸無奈嗎？

分科測驗 學測 科系

延伸閱讀

中一中、女中近八成錄取國立大學 分科選志願163種組合燒腦

薇閣高中逾3成畢業生錄取台大冠全台 10人錄取台大醫

為考上台大 武陵高中的他竟寫50年化學科考古題備戰

分科測驗放榜！東山高中19人錄取台大 其中一人拚到全國第二

相關新聞

陸反傾銷 我應建構務實對陸戰略

大陸商務部日前公告，自八月中旬對來自台灣的聚碳酸酯課徵反傾銷稅。大陸學者表示，大陸商務部去年十一月就公告調查，此舉是僅為...

賴不改國名 未來改也行？

民進黨總統參選人賴清德過境美國後，緊接著放出接受外媒專訪內容，維持媒體熱度，可以看出賴陣營有好的公關團隊；但細讀訪談內容...

規則清楚 大學登記分發變多

一一二學年度大學入學分發已放榜，共有三萬七千多人登記志願，錄取率為九十六點一四％。但值得注意的是，登記分發人數比去年增加...

一試兩用 社會組考生吃悶虧

大學分發入學放榜，媒體聚焦在去年「低分高就」的現象是否再次上演，卻不知這些參與分科測驗考試的學生有多辛酸，心裡有多苦。

我們要核能，不能不理核廢

二○二四總統大選，能源政策會是核心議題，迄今為止，檯面上三位參選人都或多或少表態支持核能的使用。侯友宜已提出核一、二、三...

高虹安案凸顯諸多司法問題

新竹市長高虹安擔任立委期間涉及詐領助理薪資，遭北檢以公務員利用職務詐取財物罪及使公務員登載不實文書罪起訴。而所涉詐取財物...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦