規則清楚 大學登記分發變多

一一二學年度大學入學分發已放榜，共有三萬七千多人登記志願，錄取率為九十六點一四％。但值得注意的是，登記分發人數比去年增加一萬兩千五百人。

多元入學方案主要分為繁星推薦與特殊選才，但此兩類入學方式占整體的少數。另外就是申請入學與分發入學。申請入學除學科成績外，也包括了資料審查以及自辦甄試，其立意雖良好，但實施以來也遭受各界相當的詬病，如期程衝突、重複繳納報名費、需準備大量資料等問題，長期以來均持續存在。且由於我國高等教育分為一般大學及技職院校兩大類，因此學生在選擇上更需特別慎重。

但此次登記分發人數比去年大幅增加，其主要反映的現象正如教育社會學所提到的人具有能動性。個人申請雖然可以優先考量興趣與專長，但也有大量證據顯示，現在社會階級的再製已經由家庭模式轉為學校中介模式。採用愈明確客觀的方法，經濟資本與文化資本有限的學生愈能夠按照清楚的遊戲規則集中全力準備，對弱勢的孩子愈有利。因此基於去年學長姊的落點狀況，出現低分高就的現象，今年增加超過一萬名考生選擇分發入學並不意外，學校端也就此現象做出及時反應及修正，以求減少此情況。

但可預期的是，未來採取分發入學的人數可能還會增加，因為評分標準愈客觀，菁英的掌權者愈難左右選拔的結果，也愈不容易阻擋其他階層的下一代進入上層階級。而弱勢團體的子女可能也已經發現此現象，因此有愈來愈多學生寧願採取登記分發而非申請入學。

我們必須重新思考學校的功能，尤其是高等教育，是讓學生具有專長，還是讓他們具備改變自身階級的工具？學校教育可以是改變既有的社會不平等現象，更可以是改變學生一輩子的事情。