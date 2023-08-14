陸極限施壓 美再次妥協

副總統賴清德已於十二日出發前往出席友邦巴拉圭總統就職典禮；途中過境美國之舉，原先預期美方提高過境規格，盼能經過華盛頓首府，並會見華府重要政壇人士以拉抬選情。我方於八月初即公布行程安排，卻令人大失所望，並被視為是賴清德的一次挫敗。

但若認真追究此次安排方式及其意涵，其實是美方又一次外交妥協與讓步的結果。

回顧中共駐美大使謝鋒於七月間提到，必須阻止台美間安排賴清德過境的「灰犀牛」向中美關係衝撞過來，即是極為明白地警告美方必須遵守「中方底線」，不得逾越。至於後續雙方的交涉過程，可以想見必然相當激烈，直到美方同意妥協。美方在拜登總統力求創造中美元首峰會的最高目標下，絕對不可能以犧牲美國本身利益的笨拙方式，恣意衝撞中共底線，其結果將得不償失。

證諸美國眾議院前議長裴洛西去年八月抵台訪問，中共解放軍隨後宣布「圍台軍演」。這是中共對美鬥爭的外交軍事工具箱內的備戰工具之一，所以中共可以立即寶劍出鞘，令美方措手不及。最後，中共假演習之名，篡奪台海空域的控制權，亦順利穿越第一島鏈，直接進入西太平洋。不僅讓第一島鏈首次出現破裂口，同時亦逼得美方讓出偌大區塊傳統勢力範圍，迄今仍無法收復；尚且恐將被逐出沿中國大陸的整個海空域，喪失維護保障所謂航行自由的實力與空間。

因此美方在安排今年四月初蔡英文總統過境美國時，同樣在中共極限施壓下不得不妥協，不僅未安排去康乃爾大學母校，也不安排至華盛頓會晤新任美國眾議院議長麥卡錫。而賴清德此次過境美國行程，異於往常慣例，提早於八月初即公布；追究原因恐係據美方要求提早公布，旨在取信中共，俾順利解除中方極限施壓的強大壓力。

美國習於操作抗中保台，激怒中共對台採取嚴厲報復措施，包括文攻武嚇、演習恫嚇等，以期幫助民進黨選情。然而，中方現在似乎已改變策略，直接針對美方、反擊美方，壓迫美方在利用台獨牌及支持台獨勢力等方式上，放棄傳統操作手法，否則將得不償失。觀諸共軍這次將自十二日起於東海、黃海與渤海等海域舉行軍事演習和實施軍事任務，即可證諸其用意；不在不滿賴清德過境，而是明示地警告美方妥善處理，以免節外生枝。

綜合評估今年以來中美雙方交手過程與結果，美方在雙方外交折衝台海問題議程上，似已出現多次妥協讓步；包含此次賴清德過境安排規格，也出現不如預期的嚴重落差，未來恐影響及挫傷賴清德選情。