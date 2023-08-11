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循環再造 垃圾成金

聯合報／ 方復權／國貿業（台中市）
台中市推動資源回收有成，但人均垃圾量近年增加近4成，市府將推動垃圾費隨袋徵收，估計可減少3、4成垃圾量。記者陳秋雲／攝影
台中市推動資源回收有成，但人均垃圾量近年增加近4成，市府將推動垃圾費隨袋徵收，估計可減少3、4成垃圾量。記者陳秋雲／攝影

聯合報九日報導，台中市環保局推動資源回收有成，將回收物整／修理轉賣，去年獲得一點六億元台中市環保局推動資源回收有成，將回收物整／修理轉賣，去年獲得一點六億元，比前年多出五千三百萬元，堪稱垃圾變黃金最佳示範。

十多年前筆者小孩國小畢業，不得不用車載，將一堆書籍運送到住宅附近的資源回收場。等待秤重處理的時候，赫然瞧見一整套全新的精裝本百科全書賤賣於一旁，不僅納悶也覺得相當可惜；秤斤計兩後，筆者以八百元價格買回，簡直天壤之別。經營二手物網拍的朋友得知消息，央求代賣，不到兩個月時間售出，分潤筆者三千六百元，然而這只是小巫見大巫。

今年六月外媒報導，美國洛杉磯有名男子僅花了五十美元（約一五三四元台幣），網購一張看起來坐墊已破損的皮革椅子，沒想到這張椅子竟是丹麥知名設計師漢寧森的作品，隨後這張椅子在蘇富比拍賣會上以八點五萬美元（約二六一萬元台幣）拍出。

我那經營網拍的友人知道我懂一點木雕和木工，能修復折損的木窗花和家具，也因為職涯的耳濡目染，能修理玩具、金屬物件、旅行箱，以及衣、物上的拉鍊，因此三不五時丟些「歹銅舊錫」過來拜託修理。筆者一方面享受化腐朽為神奇的成就感，另一方面覺得堪用品丟掉可惜，陸陸續續幫友人修理好許多資源回收品，上架轉賣。

鼓勵國人珍惜資源、不浪費，除了修復自家器具，偶而去資源回收場尋寶，循環再利用，不僅不必花大錢，還能在巧手之下將垃圾變黃金，發揮庶民經濟。然而筆者要提醒，台中市環保局有「資源」，民眾要量力而為，斜槓人生即可，切莫過猶不及，把自家變成垃圾堆。

台幣 環保 網拍

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