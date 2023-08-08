中市資源回收去年賣1.6億 猜不到這兩項越丟越多

台中市資源回收每年可賣得1.6億元，收益令人咋舌，其中有八成是各區清潔隊回收所得。環保局長陳宏益說，近年發現回收品項中按摩椅、大型行李箱有越來越多的趨勢，「寶之林」的維修員著手修復整理，陳宏益建議民眾可到寶之林「淘寶」，不必再花大錢採購。

陳宏益說，資源回項目繁多，有趣的是只要國際油價、原物料等上漲，帶動物價上漲，民眾發揮惜物精神，資源回收量就會增加，去年最明顯，資源回收變賣所得來到1.6億元，2021年1.04億、2020年8773萬、2019年9391萬。

陳宏益說，另個發現，民眾丟按按摩椅、大型行李箱的越來越多。很多按摩椅可能有故障而丟棄，但也有不少可能汰 舊換新，只要整理過就能用。他表示，寶之林維修師傅可以修到好，還有大型行李箱也堪用，如果民眾有興趣可到位在北屯的寶之林逛逛尋寶。

豐原陳姓市民說，去年她也把大型按摩椅回收，因當初購買時沒想到按摩椅展開很占空間，越看越礙眼，網上轉賣價格差太大，放了3年只好送給南屯一處關懷據點，購買時應先評詁。

故障小家電像電風扇、吹風機、家用烤箱、電鍋、飲水機及檯燈等，不用丟都可送修，掛號填寫基本資料，由維修師診斷是否可修復，完成後以電話通知民眾領回，務酌收工本費50元。

2022年台中市資源回收變賣所得項目，清潔隊資收物所得1億3458萬，占83.79%。熟廚餘賣到1289萬，廢車也有766萬及家具438萬等。