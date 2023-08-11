面對現實 核電應當基載
報載國民黨總統參選人侯友宜公布能源政見，喊出重啟核一至核四、把小型核電廠（SMR）列入供電。「基載」簡言之，就是「即便省到極限也必須耗用的電量」，需具有便宜與穩定供電的特質，一般都是以燃煤與核電為主。節電當然有其必要性，但再怎麼努力節電，省下的也只是若干尖載供電。
台灣因基載電力嚴重不足，因此常要使用昂貴的燃氣發電來補充，這也是造成電價上漲的主因。在電價調漲的壓力下，廢核只會造成基載更傾向燃煤發電。回顧二○二二年台灣發電量占比，以燃煤仍最高，占四二點○七％，其次為燃氣（卅八點八一％）、再生能源（八點二七％）、核能（八點二四％）、燃油（一點五四％）、抽蓄水力（一點○六％）。
然而蔡政府大力提倡的再生能源非常不穩定，天然氣電廠、接收站、風電、光電進度都落後；在現今科技，電力仍然無法大量儲存，因此必須即發即用的情形下，只能供作尖載發電。
以我國的天然環境而言，想用再生能源取代核電，目前在現實上是不可能做到；即使做到，也會讓全台發電成本大增、供電穩定度下降、發電導致的空汙與排放增加，甚至危害國家安全。隨著廢核腳步日近，這些危害只會愈來愈嚴重；台灣面對的新現實，已經是計畫趕不上變化的供電日常。
此外，不管用燃氣或燃煤取代，都將造成排碳量增加；燃煤約是燃氣的二倍，燃氣則除了有安全存量問題外，更將進一步推升電價。二○二一年中油公司執行政府的天然氣凍漲政策，全年單是天然氣項目就虧損七四九億元；二○二二年前四個月，天然氣就虧損超過七百億元，等於虧損半個資本額。
假設核二、核三延役十年，可省下多少發電成本？一位電力業界人士估算，今年一到四月，台電火力發電成本平均每度約四元，核電每度一點六五元。十年下來，核二與核三共四座機組的總發電量約三千億度，跟火力發電相比，可省下七千億台幣；若再把碳稅計入，以核二、核三延役十年替代火力發電，可省下超過一兆元。
不僅因為核電每度電發電成本遠比火力、天然氣低，更是因為因應全球暖化必須減碳，善用核電已是全球共識。台灣是個資源貧乏的島國，從周邊各國進口電力極為困難。一個負責任的政府，能那麼輕率地說出廢核與非核家園嗎？
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