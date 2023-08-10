任住宅炒作 花教授打臉花政次

民國一○六年，民進黨「住宅政策總舵手」、內政部政務次長花敬群提出「住宅三箭」：廿萬戶社會住宅、健全租屋政策、促進都更效率。今蔡政府任期將屆，內政部公布一一二年第一季全國房貸負擔率為百分之四一點一九、房價所得比九點七二，分別創下史上第一、二高紀錄，顯然住宅政策忽悠人民。

一○三年「德明財經科技大學副教授花敬群」於《商業週刊》撰文指出，「台灣空屋率近二成，世界主要國家中排名最高的，是英國的六倍，也贏過日本的百分之十三點一。新北市即使從現在起都不蓋房，過了十年這些新屋依然賣不完。在過去的四年半內，已經將未來五到十年內新增人口所增加的需求都蓋完了。」

筆者同意花副教授的看法，尤其行政院主計總處公布「一○九年人口及住宅普查結果」，空屋一六六萬二千宅，空屋率百分之十八點五；偶住率百分之五點四，四十八萬六千宅為準空屋。

尤其，住宅總數八九九萬三千宅，比「花副教授」在一○三年引據之「九十九年人口及住宅普查結果」增加九十一萬八千宅。

即使不計之後核發使用執照，目前待售新成屋已高達八萬二千宅。一○九年人口轉為負成長，生育率全球最低，住宅需求相對減少。一○三年「花副教授」認為住宅供給過剩，如今問題更加嚴重，房價迭創新高，證明「花政次」住宅政策徹底失敗。

「住宅三箭」本就該做，但無助於解決住宅過剩問題，且任由住宅成為炒作標的，蔡政府卻毫無作為。七年多來，有的上市建商年賺一個股本，還不斷高喊無法生存；買房背負卅年房貸，卻要面臨泡沫化的風險。蔡政府留給下任總統的是住宅供給過剩及高房價，漲跌都有系統性金融風險。

筆者認識許多研究型的地政學者，長期默默推動建立地政士、估價師及國土計畫制度。「花副教授」專攻住宅問題，也是當官登龍術，可惜「花副教授」說得對，「花政次」卻做錯了！