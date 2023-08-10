走出教堂 傳承部落文化

聯合國訂八月九日為世界原住民日，以提醒我們原住民部落可以讓世界更美好。其估計目前約四點七六億原住民生活在九十個國家，講約七千種語言，占世界的絕大多數，並代表著五千種不同的文化。世界銀行指出原住民擁有或使用的土地約全球的四分之一，生存著八十％物種，並且是地上的主要碳庫，可見原住民的重要性。

但原住民歷經各地城邦帝國文化（文明）數千年來的的侵略，尤其十六世紀以來，歐洲基督教國家四處向各洲部落領地擴張，十八、十九世紀起的工業革命，加速森林被開發為農田，使用化學農藥與肥料對生態體系殺傷力甚大，而其機械與電力所用的能源又急速增加二氧化碳的排放，導致溫室效應，難怪一九六七年美國科學期刊就有論文把環境危機的根源歸給基督教。為此，英文世界的學者重新研讀希伯來文與希臘文聖經，發現創造神耶和華自始至終都要求人類善待萬物，做各地生態體系的好管家，一九七五年普世教會的奈洛比大會乃決議要求基督教會應該加入永續社會的關懷。

一直與當地生態環境共存的各部落文化，數百年來曾被基督教派挾著殖民母國的統治威權傳教，毀滅其祭儀文化。直到一九六五年梵蒂岡第二次大公會議做成《教會對非基督宗教態度宣言》，內容為「天主教絕不摒棄這些宗教裡的真和聖的因素，並且懷著誠懇的敬意考慮他們的做事與生活方式，以及他們的規誡與教理，這一切雖然在許多方面與天主教所堅持、所教導的有所不同，但往往反映著普照全人類的真理之光」。

台灣的基督教會自一九五○年代起，逐漸傳遍原住民社區，早期也難免破壞在地部落文化，但知本天主堂曾建次神父在一九九八年出版《祖靈的腳步》一書，並成立卡大地布文化發展協會，推動部落巴拉冠（男子會所）重建，建構部落主體性等，為其後續守護傳統領域自然主權奠下基礎。如此，面對政府與廠商合作開發一百多公頃的知本光電廠時，部落才能凝聚共識和決心，打贏原住民諮商同意權官司，撤銷政府已核發給廠商的電業籌設許可。

基督教長老教會自一九八○年代起也推動基督教本土化、處境化，由台灣聖經公會翻譯的原住民語聖經可見，每種原住民語言都有自己的創造神，例如布農語把創造神耶和華翻譯為天神Dihaning。出身屏東縣瑪家鄉部落祭司家庭的玉山神學院童春發前院長指出，作為一個牧師要帶進耶穌的福音，也要傳承部落美好的文化，包括敬拜創造神Naqmati的祭儀文化，兩者並不衝突。因此，許多教會不但不排斥傳統文化，還成為部落文化重建的祝福，例如台東縣太麻里鄉新香蘭教會，積極參與恢復拉勞蘭部落男子會所、傳統領域自然主權，以及推動文化傳承與綠色產業等。

在世界原住民日，部落文化重建已是世界潮流、國家政策的當下，呼籲教會走出教堂，傳承原本敬畏創造神的部落倫理與文化，本著基督教本土神學原則，重新認識部落，相信是部落、教會、文化多樣性與生態環境的多重祝福。