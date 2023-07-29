防治登革熱的6點建議

今年登革熱疫情在杜蘇芮颱風登台前已不尋常，包括：雖有防控措施，病例數持續攀升；流行區仍在擴大，徒增防疫困難度；流行時間拉長，最近又出現死亡病例；年齡分布廣，殃及重症的高風險群，六至七月二十七日各縣市本土七百○三病例中，六十歲以上老人高達百分之四十三點九五；流行開始為第一型登革病毒，最近南部又出現第二型登革病毒；這些流行現況已有「山雨欲來風滿樓」趨勢，必須靠整合偵測與全市動員防疫。

登革熱的全球流行病毒特徵顯示，登革出血熱等重症與死亡病例數是以第一型登革病毒流行在先、第二型登革病毒流行在後為最高，其次是第一型登革病毒在先、第三型在後，遠高於其他不同血清型病毒的先後流行。

另方面，台灣的流行病學數據顯示第一型登革病毒的流行頻率最多且最廣，第二型登革病毒導致流行的嚴重度為最高。台大與台南、高雄衛生局在二○一六年合作研究的四十歲以上兩地居民血清流行病學數據，可知台南的登革病毒感染IgG抗體陽性率為百分之十一點四一，均較高雄的陽性率百分之二十五點七七呈現具統計顯著地低；且台南各年齡層的過去登革病毒感染率也明顯地較高雄各年齡層為低；顯示台南的登革病毒群體免疫力較低，一旦登革病毒入侵而防疫失控，或病媒蚊控制大打折扣，疫情傳播將所向披靡，必須嚴加戒備，有賴現階段的防疫努力，避免颱風後疫情惡化如二○一五年的慘重流行。

基於往昔防控的成敗經驗，因此誠摯建議：

一、強化整合偵測，即病例發生率高的鄰里，必須進行臨床病例偵測、病毒型別偵測、感染者的登革病毒抗體偵測、病媒蚊指數偵測、天氣等與斑蚊相關的環境孳生源偵測及居民的防疫認知、態度與行為之社會因子偵測的此六項「整合偵測」齊頭並進，才能迅速找出死角，以提升防疫效能。

二、凡家中有年長者或有糖尿病與慢性腎病的高風險族群，必須徹底清除家戶內外的斑蚊孳生源，每周定期檢查二次，並穿長袖衣／長褲等嚴防蚊蟲叮咬，降低死亡數。

三、以地理資訊系統分析病例聚集，包括減少聚集病例數與群聚數，以降低重症率。

四、衛生局／所每周須以鄰里評量防疫成效，依流行走向徹底找出斑蚊孳生源未清除與疫情持續的關鍵，高風險鄰里須加緊巡查，確保防疫到位。

五、強化各層級醫療院所醫護人員熟知登革熱的臨床表徵、警示徵候與緊急處置作法。

六、召開登革熱專家會議，絕不能拉長流行戰線，才可減少重症與死亡。

台灣至今已累積登革熱防疫三十六年經驗，但近七年並無大疫情，誠如台南市黃市長最近指出：「颱風過後，挑戰才開始。」三年新冠疫情累壞基層疾管科人員，人才流失嚴！政府應進用公共衛生師加入地方防疫，並給予防疫津貼與改善晉升管道。惟有重視培植基層防疫人才，盡早察覺各地區的星火疫情，全力積極防疫，是最後防控致勝樞紐。