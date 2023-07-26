獎助本土育才 比玉山計畫更重要

教育部廿五日公布協助大學延攬國際頂尖人才的「玉山計畫」名單，今年共有十四校提出八十七件申請，教育部最終通過四十二件，包括十一件玉山學者、三十一件青年學者，另有十件國際優秀人才。這項計畫從二○一八年開始執行，經費預算超過四億元，執行期間飽受批評；因為物價上漲年代，政府花大錢請來國外學者，加深本土國際對立，但對台灣高教有顯著成效嗎？

看看這幾年台灣高教在世界大學排名就可以知道，進入「世界百大」的學校只有台大一間而已，可是台大也在喊窮，一年總經費遠低於中國大陸的重點大學，甚至只占一半，就連圖書館買國際期刊還得募款，更遑論其他國內的大學經費，每個都苦哈哈，哀鴻遍野。

雖然教育經費從二○一○年起增加兩百億以上，但由於疫情衝擊、物價不斷攀升，再加上少子化，辦學成本提高，政府補助愈來愈少；以競爭型計畫要求各校「提出特色」才能獲得經費，讓起跑點本來就不同的私立大學雪上加霜。例如不斷以「專案約聘」來招募新進教師，且資深教授退休卻不開缺，多數用兼任來補足教學能量，損害學生受教權，因為老師流動率高，課程輪開或停開。系所只能找外援、找贊助來增加辦學經費，看到教育部推動玉山計畫，只能仰天長嘆。

以玉山計畫的四億多經費為例，不僅可以用來改善教學，還可以聘請人力，至少能夠支應四百名博士後研究人員所需經費，提供高教場域的研究量能，增加國際排名。

更何況玉山計畫標榜國際頂尖研究人才，忽略國內資深教授努力，基本上只歡迎外籍人力，不免讓人覺得「遠來和尚會念經」、「寧予外人不顧家奴」的負面觀感。試問國際學者來台灣短期工作就能徹底改善高教環境嗎？當他們聘期結束，就像曇花一現，納稅人血汗錢付諸流水，本土人才依然出路困難。

教育部長在二○二一年出席「本土文化教育研討會」時，呼籲「愈在地、愈國際」是趨勢、是未來努力的方向。兩年過去了，教育部卻把經費增加在聘用外籍人才、招收外籍生；因應二○三○年雙語國家政策，瘋狂大撒幣。

該改弦易轍了！別忘了本土人才面臨艱難的現實處境，改善高教就業環境才是首要之道；尊重自己的人才，打造本土特色，比起玉山計畫來得重要，教育經費就該用在刀口上。