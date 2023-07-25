給寵物假 老闆一舉數得

昨天《聯合報》報導「寵物喪假」相關話題，令人深思。

我不敢養毛小孩，因養過孔雀魚，見魚兒翻肚，老伴和我都會難過到口念阿彌陀佛，雙手合十將牠們埋在盆栽土壤中。加上見過好友寵物狗過世時哭得淒慘，每次談起眼眶必紅，害怕將來無法處理那種情感糾葛。

幾年前，妻子姪女的寵物貓過世。她帶著念小學的兒子跟貓咪告別，為牠舉辦隆重的寵物喪禮。過程中，情緒似乎沒太大起伏的小男孩，喪禮結束當天晚上卻突然嚎啕大哭，無法自已，連外公過世時都沒那樣。

平靜下來，姪女想安慰時，他突然很嚴肅說：「媽媽，明天我不想上學，能不能請寵物過世假？」原來，從小不住一起的外公過世時可請喪假，朝夕相處的貓咪過世，更是難過，卻不能請寵物喪假，小小腦袋覺得沒有道理。

想不到多年前把它當童言童語的「笑話」，今天卻成了值得思考的課題。其實，東京就有寵物保險公司的老闆，因經常目睹客戶為毛小孩過世而傷心難過，特別體貼也有飼養寵物的員工，如果員工家中的貓、狗等寵物去世，只要提出死亡或火葬證明，就會給予三天「寵物喪假」，讓員工陪伴毛孩子走完最後一程，處理後續事宜兼療傷止痛。

此外，這公司還推出兩天的「寵物特休假」，鼓勵員工利用休假多陪陪家裡毛小孩，因此員工離職率低，公司形象也提升不少。在歐美一些國家，一至三天不扣薪水的「寵物喪假」或「寵物陪伴假」也行之有年。這些企業老闆的想法很簡單：既然毛小孩如「員工家人」，所以寵物也等同公司「員工」。

在少子、不婚、不生和獨居盛行浪潮下，飼養毛小孩成了許多人心靈寄託，毛小孩的消逝的確會如至親離去一樣，讓人椎心刺骨，痛不欲生，甚至陷入憂鬱心境，需要一段時間沈澱。所以儘管目前沒有國家針對「寵物過世假」訂有法規，個人卻認同報導中一些專家「寵物過世假有其必要」的主張，呼籲企業能走在時代前端，淺見如下：

一、寵物是家庭的一份子，常被看作是家庭的一員，和家人一樣受到關愛。寵物去世時，主人可能會面臨情感上巨大的壓力，需一些時間來處理交瘁的身心。

二、寵物飼主的心理健康可能會因寵物去世而受到影響。提供一段喪假，可以讓他們有時間去適應這種變化，避免在情緒低落時返回工作，影響工作的效率。

三、最重要的是，許多人對寵物的愛和關懷不僅如同家人，甚至有過之而無不及。「寵物喪假」可以表達對員工的關心和體諒，提升公司形象，增加員工對公司的忠誠度。