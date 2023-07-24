科技．人文聯合講座／地球從溫室變暖房

魏國彥 五十年前，我大四，初學古氣候學，全班只有兩個人修，是個冷門學問。課本上說，地球與太陽距離適中，不像太陽系的其他行星，不是酷熱就是極寒，沒有生命。地球雖得天獨厚，但仍嫌離太陽稍遠，三十億年前的地球仍陷苦寒之中，一不小心，就凍成「雪球地球」（snowball Earth）。不久之後（地質語言，大約幾億年後），地球溫暖起來，原來是因為地球的火山活動旺盛，不斷從內部往外放出二氧化碳，為地球帶來「溫室效應」。五億多年前，生命迸發，三葉蟲、魚類、兩棲類、陸生植物、大恐龍逐一登場，後來也終於有了飛鳥與花朵、猿猴與人類。

這生命繁盛的多數時光中，地球處於「溫室」（warm house）狀態，只有少數時光，或因森林旺盛，埋藏為煤礦，侵奪了地球表面的二氧化碳；或因海陸布局變遷讓大陸冷化；地球兩度進入「冰河」氣候，被稱為「冰室地球」（ice-house Earth）。近百萬年來，地球乍暖還寒，進入一個以十萬年為周期的「冰期」與「間冰期」劇烈震盪過程，不斷在「溫室」與「冰室」間切換。目前我們正處於一個一萬多年前開始的「間冰期」，根據過去百萬年來的規律，地球應該要逐漸進入「冰室」。

十八世紀的工業革命打亂了這個韻律，因為人類把埋藏在地層碳庫裡的煤炭、石油與天然氣燒個痛快，把原來「溫室」狀況下的二氧化碳的正常濃度從二九○ＰＰＭ一舉提升到現在的四二○ＰＰＭ。氣候學者警告，地球如脫韁野馬，脫離原來的「溫室」，正往「暖房」（hot house）奔去。上次地球上有這樣高濃度的溫室氣體大約是在五千萬年前，那時地球的南、北極都沒有冰雪，就是氣候學者心目中的「暖房地球」。

你說，沒關係啊，我們的南極與北極都還有冰啊！親愛的，讓我告訴你，這些冰層，像群頑固的老人，正盡餘生之力，死皮賴臉，腳步蹣跚，能拖就拖；當冰層一吋吋退卻，裸露出土地與岩層，陽光就會被地球吸收，不似原來能被冰雪反射回去，對於暖化，這如同火上加油，冰雪防線將一夕崩潰！

今年七月以來，地球的平均溫度已經突破人類有溫度計以來的紀錄。此刻，各國熱浪侵襲，樹梢枝頭，連雛鳥都被推出鳥巢，摔落地面，因為鳥窩裡太熱了，連母鳥都受不了，抓狂了！地球從「溫室」變成「暖房」的徵兆越來越激烈了。

我學了五十年古氣候學，落得書空咄咄，徒呼負負。「酒困路長人欲睡，日高人渴慢思茶」，此刻我學蘇軾，喝杯涼茶，自家涼快，將來有你們熱的！

（作者為台灣大學地質科學系退休教授）