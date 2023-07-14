養車比養屋貴 難怪囤房

拜讀十二日民意論壇「什麼都二．○，其實連○．二都做不到」一文，提及在台灣，房屋及土地的價值和市場價格嚴重脫鉤，筆者心有戚戚焉。

二○一九年曾有會計師舉例試算，購入價格一八三○萬的台北市卅年老公寓，財政部認定房屋部分評定現值是十九萬，土地評定現值則是一八七萬，分別乘上稅率一點二％、○點○二％，等於六○三三元；也就是說，市值一八三○萬的台北市公寓，一年的房屋稅及地價稅僅為六千多元。

相較之下，美國加州卅年獨棟住宅，售價六十點五萬美元（約台幣一七二五萬元），要繳的房屋稅和地價稅為九二三○美元（約合台幣二六三○○五元），台灣房產稅負明顯偏低。前例一八三○萬元公寓每年繳的稅，甚至比一台二千ＣＣ、售價未滿百萬的自小客車，每年總稅額一七四一○元還低。養房比養車還便宜，難怪有錢人、投資客拚命「囤房」！

房價只漲不跌，市價當然不止如此了！房子升值，羨慕可以，但無需嫉妒或眼紅；問題是，把房子當成財富升值的投資品，納稅卻比薪資所得者適用的稅率還低，實質稅率僅千分之一，這有公平正義可言嗎？反觀美國、日本的資產稅至少是百分之一，所以難以炒房。這樣不公平的制度，恐怕只有台灣才有。

為什麼會發生這樣的事呢？原因很多，但最大的問題在於稅基。現在房屋稅的稅基是「房屋評定現值」，主要是根據房屋成本來推算，包括建材、折舊等，換算下來老房子根本課不到稅；老房子「本身」可能沒價值，但是老房子放到台北市熱門地段就有價值。現在的房屋稅、地價稅的法定稅基都過低，但是像土地增值稅課稅所依據的「土地公告現值」，就與市價十分接近，這才是合理的做法，政府應思考對房屋、土地建立合理的共通稅基，作為未來稅制改革的方向。

再者，建議政府應推動「土地持有實價課稅」，防止養地、囤地，根絕炒作亂象；因為房價問題的核心不在囤房，而在囤地，土地價格高漲才是房價高漲的元凶！