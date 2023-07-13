什麼都2.0 其實連0.2都做不到

選舉將至，那些過去政府不知道是忘記了還是害怕想起的政策，這個時候都快快出籠，上周大聲宣誓的囤房稅二點○，感覺好像尚方寶劍，政策一出，市場就會有大量可抛出的房屋，就可以協助買不起房的大家馬上擁有理想的避風港。

好奇的我把房屋稅單拿出來，我的房子是傳統透天厝，位於高雄郊區，十多年前買的時候大約是八百萬，聽說現在的房價是一千六百萬；不過我也不用開心，畢竟賣了這個房子我就無家可歸。而因為有登記自用住宅，我的房屋稅率是百分之一點二。依此算式，我應該要交九點六萬，還是十九點二萬呢？答案揭曉，政府認定我的透天厝只有四十多萬的價值，所以我只要交四千多元。

政府認定的房價和地價，為什麽有這麽大的價差？因為這些是地方政府的權限，地方政府擔心調漲公告地價和房價，選舉就不會贏，議員們（很多是土地和房屋的大戶）也沒辦法連任，所以就和拆大小違建及讓貪汙犯和經濟犯不能進外役監一樣，永遠被排在急迫性的最後面。

所以，如果我有市價三千萬的非自用住宅，公告現值可能只要八十萬，即使這個二點○新政策，我被適用百分之四點八的最高稅率（這是夢想，稅率訂定推給地方政府，哪個市長或議長會冒著落選風險調到最高？）每年我要付三點八萬的房屋稅，只占我房屋市價的百分之○點一不到，為什麼行政院長官們會覺得這會加速我把房子脫手？不到四萬的房屋稅，如果我的房子有出租，每個月向房客多收四千元房租，就輕鬆轉嫁了啊！

實價徵收房屋稅和地價稅，才能真正公平。可是有這個政府，不是請安心，是真會開記者會；什麼都國家隊，都二點○， 結果連○點二都做不到。