控訴哈佛傳承生制度 剷除白人壟斷

美國國慶這天，聯合新聞網刊了一則新聞「姓氏及銀行帳號規模不該跟招生過程有關」，這是關於哈佛大學「傳承生錄取」（legacy admissions）被告上法院。此乃優先錄取黑人的「平權招生」被判違憲後，黑人民權團體發起的報復，而且背後更牽涉了亞裔、美國蓄奴歷史、文化戰爭、意識形態以及地緣政治。

詹森總統是擴大越戰的主角，而其施政在教育方面也留下很多爛攤。冷戰時代，前蘇聯把第一枚人造衛星和第一名人類送上太空，震驚美國。詹森搭檔甘迺迪之前，早已是黨鞭、政界大咖；他受蘇聯搶先上太空刺激，積極推動大學教育，「一棟房子兩輛車、兩個孩子一條狗」的美國夢因此多了大學文憑。但大學學費咄咄逼人，就開啟了數十年來尾大不掉的學貸噩夢。日前，拜登總統的學貸減免政策被判定違憲。

「平權招生」也是詹森大力推動，一方面回應興起的黑人民權運動，另方面讓越戰退伍的黑人士兵容易上大學，免於立即淪落街頭當遊民。詹森當時簽署行政命令之用字，平權政策乃「不論其種族、膚色、宗教」，但很快變質成專屬黑人的入學加分政策，這詞也被譏為「affirmative blaction」！

畢竟，那是網路興起前的年代，當時較好的大學裡多是白人，與黑人文化缺少互動。上世紀末我到美國，發現一些白人同學以為豆腐是某種起司，甚至連看到英國同學把牛排切一塊吃一塊都嘖嘖稱奇，確實有必要在那種封閉的象牙塔帶入異族文化。

時至今日，手機上網隨時連到全世界，亞裔興起也是個變因。

楊紫瓊在奧斯卡封后，是再次提醒美國人，還有更多不靠加分就有成就的亞裔。若說亞洲電影掀掉了白人設下的無形天花板，亞裔近年要掀掉的另個天花板就是大學入學。

美國入學制度有太多不公平，史丹佛大學被揭發於上世紀限制錄取猶太學生，去年校方公開道歉。而今，排斥亞裔，尤其排斥華人，則在政客帶頭的排華情結下被默許。華人發現在大學入學測驗ＳＡＴ拿相同分數，黑人卻優先錄取，所以反對名不副實的「平權」法案。最高法院推翻黑人平權招生產生後續，黑人團體現在要推翻白人獲益最多的「傳承生優先錄取」。

這場入學制度戰爭的前因後果千絲萬縷，美國蓄奴歷史血淚斑斑，豈能藉黑人加分政策，像貼個ＯＫ繃就療傷止痛呢？當亞裔帶入新文化，例如台積電須待命且工時長，卻讓美國廠員工水土不服，美國社會是否也有必要反省？別老是掛牌Gone Fishing（休息，去釣魚）？或仍使出打壓手段以鞏固白人優勢？

最高法院裁定黑人平權招生違憲後，不會讓美國一夜間變公平，但確實把近年以膚色優先的認同政治，矯正回馬丁路德金恩博士說的「我夢想有一天，我的四個孩子將在不以膚色來評價他們的國度」之崇高理想。而優先錄取富裕校友子女，則是美國制度的另個黑暗面，有賴亞裔、非裔、有色人種攜手，剷除白人壟斷。