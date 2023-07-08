賴清德投書美國華爾街日報，從整篇文稿中，可以歸納賴對國家的名稱始終不敢肯定，而出現中華民國台灣、中華民國（台灣），但就是不稱中華民國。

國名豈可兒戲？中華民國總統的參選人，竟然在國名上吞吞吐吐、游移不定，尤其在國際上有影響力的大報，足以影響到全球對我觀感，賴清德這篇文章，到底是宣揚我國民主政治？還是道破了我國民主政治的畸形發展？

子路曾問孔子，如果你去衛國執政，首先要做的是什麼？孔子說「正名」。子路疑惑地問這有什麼用？孔子答：「名不正，則言不順；言不順，則事不成；事不成，則禮樂不興；禮樂不興，則刑罰不中；刑罰不中，則民無所措手足」。今天要選總統的賴清德，竟然連國名都不肯說清楚，不肯依據憲法據實以告，這樣的總統參選人是選中華民國總統，還是準備選上總統後推翻中華民國？

如果賴認為中華民國是累贅，可以之前說的務實台獨工作者，把選上後更換國名做為政見，讓選民做一個了斷，反而是一位勇者的作風。現在閃閃躲躲，不敢明確表態，哪裡是政治家君子風格？

民進黨自組黨以來，鐵打的黨綱，不就是要台灣獨立？從陳水扁執政到蔡英文執政，心心念念的不就是要完成那改不了的台獨黨綱？現在蔡英文執政八年，朝大野小，可以修憲，為何不修？

民進黨拿台獨作為每次選舉鞏固綠營選票的「搖票樹」，因此絕不放棄台獨主張，但始終不真的從事台獨。口說務實台獨工作者，心中看的是執政大權，因此連稱呼中華民國都有困難。