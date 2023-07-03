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電力供需預估顯示 四接沒必要

聯合報／ 蔡雅瀅／台灣蠻野心足生態協會專職律師（台北市）

日前經濟部公布一一一年版全國電力供需報告，展讀內容，爭議不斷的協和四接，開發必要性大有疑問。

協和新一、二號燃氣機組原定一一六、一一七年六月商轉，舊的燃油機組則預定一一二年十二月除役。報告中「一一二至一一八年未來電力供給規劃圖」，舊機組除役時間未變，新的一號機商轉則延至一一六年十二月，二者相隔三年；至於新二號機何時商轉則未記載，可知最快也要到一一八年底之後，與舊機組除役相隔至少超過五年。

協和電廠新舊交替能有如此長的空窗期，電力供應必有替代方案。

報告預估一一二至一一八年間燃氣機組約「淨增加」二○二九萬瓩，若扣除其中協和新一號機的一三○萬瓩，仍有一八九九萬瓩，約為協和電廠現有裝置容量一百萬瓩的近十九倍。而同期除役的煤電五百萬瓩、油電一二八萬瓩、核電二八八點七萬瓩，合計九一六點七萬瓩，就算不蓋協和新一號機，並將淨增加的氣電用在填補前述煤、油、核電除役缺口，仍淨增加九八二點三萬瓩電力。

大幅「增氣」，顯不只用在「減煤、去油及非核」，而是淨增加許多高碳排化石能源。

若加上同期新增的光電一九二七點六萬瓩、風電一○八六點七萬瓩、生質能五十萬瓩、其他再生能十九點七萬瓩及儲能一百萬瓩，未來淨增加的電力供給，則更可觀。

再由已考量未來用電成長之「一一二至一一八年夜間備用容量率」表分析：我國的用電尖峰通常發生在夏季，協和新一號機預計一一六年十二月商轉，取消計畫對備用容量率的影響應發生在次年之後。而一一七、一一八年預估備用容量率分別高達廿一點二％及廿二點六％，若扣除協和一號機一三○萬瓩裝置容量，換算備用容量率分別降為十八點一％及十九點六％，仍遠超過十五％目標值。協和就算單純除役不改建，也沒有缺電問題。

一一○年版全國能源供需報告曾預估，一一一年尖峰負載三九七○萬瓩，新版報告該年度實績值則僅三七八○萬瓩，差額一九○萬瓩，大於一部協和新機組。

一一○年版報告原預估一一七年尖峰負載四五九三萬瓩，新版報告則下修為四二四八萬瓩，差額三四五萬瓩，遠超過兩部協和新機組。

政府與其無視反對聲浪，強推破壞生態、威脅基隆港、高碳排且仍有空汙的協和四接，不如好好推動節能、提高能源使用效率、做好負載管理、抑低用電成長，避免浮誇的用電成長估算，為不當的能源設施背書，犧牲生態、航安與國民健康。

生態 核電 電廠

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