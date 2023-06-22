大法官任命應改三分之二立委同意

總統提名的四位大法官人選，毫無意外地全獲立法院通過同意任命。只不過，我國大法官任命程序效法美國，在目前的憲政制度實際運作中，卻可讓大法官發揮「政權捍衛者」的功能。而若在不修憲的前提下改革，可仿效德國聯邦憲法法院法官的選任，修改「立法院職權行使法」關於同意權通過的門檻規定。

我國的大法官職權基本上係學習德國，只有在任命上學習美國，但美國聯邦最高法院法官卻又是終身職，故要學德國就應盡量學整套。否則，這次四位人選均政治色彩濃厚，甚至最高票的尤伯祥還曾嚴重違反律師倫理，但民進黨擁有過半數的立院席次，就可輕易地通過同意任命。

目前總統和立法院同時改選投票，可讓同一政黨在這兩項選舉中同時獲勝，此時總統提名的大法官人選，又只須經立委總額二分之一的同意即獲任命，於是給一次選舉獲勝的執政者留有「勝者全拿」的機會。從而，獲任命的大法官本就具有了「政權捍衛者」的潛質。

然而，大法官釋憲包括了立委聲請的案件，依據「憲法訴訟法」的立法理由所示，是讓立法表決時輸的反對方之少數，讓他們可聲請釋憲來保障所代表的民意。並且，我國還跟隨德國制度的調整，將立委聲請釋憲的門檻，從原來的立委總額三分之一，調降為四分之一。

但是，同樣基於保護國會所代表的民意，德國憲法法院法官是由國會兩院以三分之二的絕對多數決選任，目的是讓國會少數黨擁有否決二分之一多數的權力。唯有如此，才更能凸顯憲政民主的精神，在於憲法仍優於二分之一多數決的決議。

德國聯邦憲法法院法官分成兩庭各八人，並由國會兩院各選任八人。由眾議院選出者，須獲「已投票數三分之二且達眾議院議員半數選票」；由參議院選出者，則應「獲聯邦參議院三分之二之票數始為當選」。選任採「三分之二」的絕對多數決，相對來說即是賦予國會少數派擁有否決權，而這也是保障少數的憲政民主原則。

基此，我國應修正「立法院職權行使法」，將立委通過同意任命的門檻提高為立委總額的三分之二。如此，才可促使總統提名大法官時，須先尊重在野黨的意見，而在表決時輸的少數方，也才真正擁有制度性的保護。