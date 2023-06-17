加牛輸台 換回什麼？

行政院會拍板開放加拿大全牛齡牛肉輸台。不過，加拿大二○二一年才再度傳出有牛隻感染狂牛症，韓國、中國大陸、菲律賓因此暫停加牛進口。諷刺的是，民進黨過去曾由時任主席蔡英文率領走上街頭，力挺國人健康，反對有狂牛症疑慮的牛肉進口，並說美牛就是毒牛，對照現在，如此的雙重標準，完全是自打嘴巴，無疑證實蔡政府完全不在意人民的健康與食安！

政府表示開放加拿大全牛齡進口將有助於台灣與國際關係，則更難使國內消費者接受。因為國際參與與食安是兩碼事，什麼時候變成要以犧牲國人健康為代價，來換取國際參與，或是自以為可以增進的台加貿易關係及投資機會？再者，從過去開放美豬牛的經驗看來，其對台灣的效益未顯，最後大內宣多於實質效益。此次開放加牛，能否換取我國加入CPTPP的敲門磚，恐怕仍未必。

在狂牛症疑慮未釐清前，政府執意不顧民意開放加拿大全牛齡牛肉進口，消費者應拒買拒吃！