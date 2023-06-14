科技．人文聯合講座／核廢料處置 嚴格審查 步步為營

無論台灣未來用不用核能發電，核廢料都要處置，不是暫時儲放，而是終端處置。世界環保原則：一、自己的廢料自己清；二、汙染者付費。台灣人享受了便宜電力四十多年，不因核電廠除役而不需處置核廢料。「非核家園」，不代表「無核廢家園」，況且，除了發電核廢料之外還有醫療放射性廢料，你總要照Ｘ光吧！

國際上對於核廢料一般採取地質深層處置，其選址、建廠與營運有一套共通標準，但因各國地質情況相異，各國有「在地化」的程序要走。

我國經多年的規畫與討論，擬將核廢料裝在銅合金製成的容器中，外面包覆以膨潤土等緩衝材料及回填材料，放置在深層的地質母岩中，構成工程障壁與地層障壁的雙重隔絕。

核廢處置場址的安全因子分三個面向評估，分別為特徵（Features）、事件（Events）與作用（Processes），簡稱ＦＥＰｓ。

「特徵」指的是處置系統的設計，包括處置場的設施、容器屬性（抗腐蝕；抗壓性）、母岩特徵及周遭地質特性（有無斷層？火山？），乃至地下水文，及地表生物群落等。

「事件」評估則包括自然災害、人類入侵、洪水淹沒、空襲撞擊、地震活動、氣體爆炸等短期、不連續的突發人為及自然災變事件。

「作用」主要關心場址及設施發生的長期性、漸進的連續作用過程，評估的期限長達一百萬年，例如地殼的抬升與陷落、氣候變遷、生物群落與生態演化、物質輻射與分解、水源與氣體循環、海水面上升下降等。

核廢料的終端處置考慮因素眾多且複雜，核能研究所、台電公司在行政院原子能委員會的要求下已進行多年分期研究，不時召開專家審議，聆聽各方建言與批評。從前年開始又加入「生物圈評估」流程，也就是說，經過前述ＦＥＰｓ評估篩選出的場址，還要進一步分析三十四類核種從近場（設施附近）到遠場（周邊母岩）釋出滲漏的可能途徑與速率，以及如何影響到生物圈。簡言之，進行地圈與生物圈的介面（Geosphere-Biosphere interface）分析，評估的時間期也是一百萬年。

我國相關單位根據國際規範已對本島與離島的「結晶岩」（不敢指明是片麻岩還是花岡岩）進行多項ＦＥＰｓ論證，近年也展開生物圈因子檢查，但一直不敢對外公開說明，這是因為台灣的政治環境是只要說出岩石名稱就曝光死，連後續的調查與模擬測試都無法進行，遑論設立監測設施。民眾這種心態不可取，只會害慘台灣的生態安全與永續發展。（作者為台灣大學地質科學系退休教授）