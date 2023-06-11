名家縱論／政治網球化？網球政治化？

嚴震生 每年五月底、六月初是大滿貫法網公開賽舉行的時間，但今年在開打第一周尚未結束，就已出現濃濃的政治味。先有來自烏克蘭的女網選手柯絲堤雅克，拒絕在賽後依慣例與對手握手；儘管後者是前一個大滿貫澳網公開賽的冠軍、世界排名第二莎芭蓮卡，只因她來自俄羅斯的「幫兇」白俄羅斯。

另一位曾經世界排名第三、但因懷孕生產一度掉到五百名以外的烏克蘭網球一姐史維托莉娜，一星期前在史特拉斯堡的國際賽奪下復出後首座冠軍，同樣拒絕與來自俄羅斯的對手布林柯娃握手。不到一星期兩人再次在法網對決，史維托莉娜同樣取得勝利，仍然拒絕這項基本禮儀。

曾奪下廿三座大滿貫賽事的球王－塞爾維亞的喬科維奇，則是法網第一輪過關後，在賽後於攝影機鏡頭上寫著「科索沃是塞爾維亞的核心，停止暴力」的政治表達。儘管喬帥明知這樣的言論一定會引發爭議，但仍然如過去幾年一樣，不願意隱藏自己對敏感議題的看法。

俄烏戰爭爆發以來，一向以道德掛帥的西方世界，除了在聯合國通過譴責俄羅斯的決議案，提供烏克蘭軍事、經濟及人道的援助，以及對俄羅斯採取不同層面的制裁外，國際體育組織也做出回應，特別是職業網球界。去年的法網賽，就禁止出現俄羅斯國旗和播放國歌，接著的溫布頓大滿貫賽乾脆禁止俄羅斯及白俄羅斯選手參與。不過，許多體育界人士認為這些規定有些不合情理，因為網球是個人（或是雙人）而非團體項目，不應禁止個別選手參賽；最終這項呼籲獲得各個主辦單位正面回應，俄羅斯及白俄羅斯選手出賽未受影響，只是沒有國旗在名字旁邊，因此若是不熟悉網球的觀眾，可能不知道這些「無旗幟選手」究竟來自俄羅斯還是白俄羅斯。

「政治網球化」後，網球選手也開始將參與的比賽當成政治表態的場域。過去一年多，我們經常看到烏克蘭的女網選手穿著該國黃藍兩色的球衣在球場上奔馳；儘管大部分球衣顏色與國旗上下對調，但政治意涵相當明顯。史維托莉娜和柯絲堤雅克兩位，就經常穿這款球衣出賽。

當柯絲堤雅克拒絕和莎芭蓮卡握手後，輿論界譴責的聲浪不小，或許因為後者目前排名第二，若是法網奪冠就會成為球后，或許是因為莎芭蓮卡來自白俄羅斯而非俄羅斯，又或許是因為許多球迷認為她真的和烏克蘭戰爭無關，因此不同意柯絲堤雅克的做法。

不過，同樣不願意與敵國選手握手的史維托莉娜一開始並未受到譴責，或許是因為她曾經世界排名第三，又或許她產後剛復出即拿下冠軍，球迷喜歡這類暖心的故事；當然也有可能因為她是法國媳婦，在兩年前嫁給該國網球好手蒙菲爾斯，因此地主國球迷縱容她的行為。最後，史維托莉娜將她在史特拉斯堡奪冠的獎金，全數捐給烏克蘭戰火中受波及的孩童，這項善舉讓外界不方便再說三道四。不過，她在法網第三輪賽事結束時再次拒絕和布林柯娃握手後，還是受到一些非議。

至於喬科維奇的政治言論，乃是衝著北科索沃的爭議而來，因為這個地區大部分居民屬於塞爾維亞裔，他們並不願意接受十五年前科索沃脫離塞爾維亞後的領土安排；情況有點類似烏東地區多數居民為俄羅斯裔的情形，想要重返塞爾維亞。最近這個地區的居民因有阿爾巴尼亞裔當選市長而群起抗議，和北約的維和部隊發生衝突。喬科維奇力挺塞爾維亞，引發負面批判，但他根本不在乎，因為他就是在爭議中贏得廿三座大滿貫金盃的「喬帥」，批判反而成為他奪冠的動力。（作者為政大國關中心兼任研究員）