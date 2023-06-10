柯文哲核食立場 到日本就轉彎

問鼎二○二四總統大位的民眾黨主席柯文哲近期訪日，公開支持核（福）食。面對釣魚台主權爭議，他說，「台灣漁民不是要爭那塊土地，只是希望能在那裡捕魚。」柯文哲屢創造網路聲量，贏得時下年輕學子們的好感；唯檢視柯向來的問政風格，立場搖擺，見風轉舵。

當年標榜「白色力量」，柯P高舉改革大旗入主北市府，行事備受爭議。有別於時下政治人物的謹言慎行，柯語不驚人死不休，總是天外飛來一筆，顛覆傳統思維，滿足選民脾胃，讓外界耳目一新。最初入主北市府高舉打擊「五大弊案」沸沸揚揚，豈料虎頭蛇尾，雷大雨小，八年市長卸任幾一事無成，選民總是健忘，才讓政客翻雲覆雨，予取予求。

柯文哲日本行的公開發言極具爭議，猶記得二○二一年行政院宣布開放日本福島食品進口，輿情譁然，民眾黨當時曾召開記者會，砲轟民進黨蔡政府竟把「核食」改名為「福食」，是「抽換概念」，民進黨不該強逼國人吞核食。言猶在耳，柯文哲此次訪日，竟以「日本人能吃，台灣人沒有理由不能吃」表態，莫非柯面對核食立場，竟能「因地制宜」、「因人而異」，隨時轉彎，在台灣說一套，面對日本人說的又是另外一套？

至於釣魚台主權爭議，前朝馬英九政府與日本簽訂「台日漁業協議」，海巡署派船護漁，才換來台灣漁民不被日本公務船驅離扣押，漁權豈是平白無故從天而降？其間，涉及台、日、中三方複雜難解的歷史糾葛情結，豈是柯文哲「擱置主權爭議，顧好漁權優先」的簡化思維得以了結？

柯文哲曾經與綠營如膠似漆，水乳交融，度過一段不算短的蜜月期。柯說自己每天都研讀金剛經，其中經偈：「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來」！箇中三昧，柯能不能掌握其精髓？此回問鼎二○二四大位，遊走藍綠兩大陣營搖擺，眼高於頂、自大狂妄；曾經推倒象徵政黨藩籬的藍綠高牆，柯文哲能否成功跨越自己靈魂深處的這道心牆？