台灣土壤能孕育AI教父?

最近，AI教父黃仁勳旋風式地在台灣掀起一陣「仁來瘋」。黃仁勳出生於台南，卻成長、成就於美國。我們驚羨於這位可與賈伯斯、馬斯克並列的不世奇才之餘，卻也懷疑台灣的土壤能孕育出這樣的人才嗎？這讓我想起了台灣的教改。

三十年來台灣教育改革的目標，消極是要鬆綁減壓，找回孩子學習的樂趣；積極是要提升教育品質，培育人才、厚植國力。然而，孩子的快樂和程度都沒有提升，形成雙重失落。少子化因素，在「廣設高中大學」之下，連同近年推出的一○八課綱，如今已成為台大電資學院院長張耀文所稱的「育才三害」，甚至使台灣科技人才缺口不斷擴大，不禁令人擔心護國神山底下是否隱然出現了土石流！

其實，台灣需要各方面的頂尖人才，而頂尖人才不可能橫空出世，必須奠基在厚實的基礎教育上。

但是，我們的基礎教育夠「基礎」嗎？中小學教育是在打基礎，還是汲汲於升學？至於高端的人才培養，一向有賴大學。但在高等教育普及化、大學中學化情況下，如今，大學豈敢奢談培養高級人才，尤其是基礎科學研究人才和頂尖科技創新人才！在八日的教改論壇記者會中，長庚大學邱韻如副教授便自嘲，她長年在大學教高三物理，現在是在教國三物理啦！而技職教育在升學主義下，淪落為大學預備教育，幾無「自足性」，其培養出來的半吊子技術人員，很難符合業界需求，也因而影響產業競爭力，甚至國家競爭力。

更令人擔心的是學生「品格力」的低落。最近發生的多起詐欺、失德、不倫事件，都跟高級知識分子有關，這是我們所期許的社會菁英嗎？美國故總統羅斯福曾說：「人才無品，其禍甚於才！」聯合國教科文組織也指出，二十一世紀人類面臨的首要挑戰是道德、倫理、價值觀的挑戰，但這種公民能力有在我們的課程設計中被重視嗎？誠如教改論壇記者會中，竹山高中劉融諭同學所云，當一○八課綱的學習歷程檔案與升學掛鉤，變成「軍備競賽」時，幫助學生自我探索的美意便落空了。難怪台大化學系劉廣定名譽教授感慨地說：教改的結果，使我們的教育變成「缺德」的教育！

因此，台灣未來的人才培育，必須邁向「三要」：

第一、一○八課綱必須重新修訂，強化基礎學科和文化素養。中小學的「基本教育」必須是自足與完整的。它雖有為升學作準備的轉銜功能，但不能本末倒置。通識或核心素養教育，須在此階段扎根。

第二、大學的定位與功能必須重整，擺脫「學位補給站」的窠臼，培養專家，也培養文理兼修的通才，更要培養創新人才。大學要鼓勵創造、創新、創業，全面而系統地培養頂尖的創新人才；期望全面加強多元彈性的資優教育，大膽培養「科學怪傑」、「藝術怪傑」…（不是「怪物」）！

第三、培養「術德兼修」、「敦品、勵學、愛國、愛人」的真人才。頂尖創新人才須有悲天憫人的胸懷，創造創新創業不應導致對人類的傷害和對環境的破壞，AI對未來人類社會的影響必須審慎評估，「有所創造，有所不創造」！