不分黨派 擊倒無聲高牆

近日國內爆發#MeToo風暴，民進黨內從婦女部（現為性平部）到青年部的性平爭議不斷延燒，更有職場霸凌出現，令人痛心。滿懷熱情的青年，以為能夠實踐自己的理想，對政治充滿抱負，卻遭不法對待，一輩子的創傷無法抹滅。

「世界不是毀在作惡多端，而是毀在冷漠袖手旁觀」，我們總希望能找到能夠接住自己的人，但在政治這個一向以男性為主的場域，往往女性受害者因擔心成為眾矢之的、遭受網軍攻擊謾罵而選擇離開。

長期以來當事者要「說出實話」，一直面臨一堵無聲的高牆。因為政治圈很小，口耳相傳就知道你是怎樣的人，大家不敢以下犯上，害怕錯失機會或不利往後求職，且輿論壓力席捲而來，受害者能承接得住嗎？然而，受害者何錯之有？

「世界有現實，熱血青年有夢。」加入國民黨青年團以來常看見這句話。過去兩三年看見許多熱情的夥伴加入，探討社會議題與政策、走遍台灣大街小巷，促進更多年輕人參與公共事務，期待翻轉老舊的國民黨。

政黨需要年輕人加入，才能源源不絕的流動、一棒一棒的傳承。總喜歡在工作當中不斷突破自己，也可以體會「人選之人─造浪者」當中提到的，「政治就像渣男，愛上了就真的離不開」的那種衝勁。

當我們看到民進黨青年部吃案，職場霸凌同事、同儕，即使不同政黨，作為青年、作為女性，都能感同身受，一樣心疼與難過。面對黑暗而醜陋的人性，不分黨派、不分性別，更不分你我，權力也許會吞噬那個善良又希望透過自身力量改變的初心，但我們更要化悲憤為向前的動力，繼續為自己的價值努力進前。