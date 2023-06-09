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九二共識很難懂？侯賴別再躲

聯合報／ 孫揚明／資深媒體工作者（新北市）
選戰將屆，「九二共識」一詞又成藍綠爭執的焦點。 圖／聯合報系資料照片
選戰將屆，「九二共識」一詞又成藍綠爭執的焦點。 圖／聯合報系資料照片

每每看到「九二共識」一詞又成藍綠爭執的焦點，就知道大概是選戰又將屆。

民進黨自蔡英文總統於二○一九年元月二日下午記者會開始，即把「九二共識」與「一國兩制」劃上等號；賴清德則更進一步在南投出席活動時表示，「如果接受九二共識、一個中國原則，中華民國就會被消滅」，把「九二共識」界定成消滅中華民國。而國民黨自朱立倫二○二二年六月七日訪美起，也是大打泥巴仗，把「九二共識」定義成「沒有共識的共識」；到現在的國民黨參選人侯友宜，也是對「九二共識」敬而遠之，連碰都不敢碰。

「九二共識」真的如此難懂？

「九二共識」不是一份文件，它是一個在一九九二年兩岸曾經達成的口頭共識，後來見諸雙方的媒體文字。過程也很簡單；一九九二年十月下旬，兩岸曾在香港就「一個中國」議題進行會商；結果沒有達成結論。十月三十日，我方代表在中共人員返回北京前建議，有關一個中國的議題，雙方「在彼此可以接受的範圍內，各自以口頭方式說明立場」。

四天後即十一月三日，北京海協會電告我方，同意我方口頭聲明的建議；隨後新華社發布新聞，「海協會將接受海基會以口頭方式表述一個中國原則的建議」。同天，海基會發布，（有關一個中國原則）「本會經徵得主管機關之同意，以口頭聲明方式各自表達，可以接受。」至此，毫無疑義，共識已成。

國安會前秘書長蘇起，將此一過程統包稱之為「九二共識」。

至於「九二共識」是否是消滅中華民國？情況正好相反！「九二共識」基本上是滿足了中華民國憲法結構性的要求。

就歷史的沿革來看，在民國八十年李登輝所主導的第一次修憲時，就把兩岸關係的現狀定位為「一國兩區」，隨後於次年八月一日，在此一精神下，同樣是李登輝主導的國統會在第八次會議通過了有關「一個中國」意涵的解釋文，對我方的主張有清楚描述。

在這樣的架構下，我方才提出了兩岸都能接受的概念／共識，即「雙方各自以口頭方式表述一個中國原則」而為北京所接受；所以很清楚的是，這個共識的核心概念，即是我方憲法精神的延伸。這樣的概念怎麼會是消滅中華民國？賴清德應講清楚！而侯友宜又為何要逃離？

值得一提的是，扁朝時期因不願接受「九二共識」的名稱，曾經費盡心思，設立所謂的「跨黨派小組」，還曾提出過「三個認知、四個建議」，同時數次提出過各種「九二ＸＸ」的說法，結果都無疾而終。最後，陳水扁還因此在美國總統小布希與彼時中共總書記胡錦濤會面時，被小布希冠以「麻煩製造者」（trouble maker）的罵名。歷史長河終將淘淨，我們大可以等著看！

九二共識 北京 海協會 海基會 蘇起

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