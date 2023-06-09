師法日本 改革性平機制

近來政壇接連傳出性騷事件，就連總統府資政也涉嫌其中，引起輿論一片譁然。面對持續延燒的性騷風暴，蔡總統再次出面道歉，並表示：「我們要共同塑造一個更安全、友善的社會。」因此提出三大改革性平機制方案。

首先，有關參酌國際做法，訂定性騷樣態指引，以作為性平準則及性平教育的參考機制方案，應可借鏡鄰國日本政府的施政經驗。依據日本內閣府男女共同參政局二○二一年三月公布的調查報告，顯示九九四名參與政治選舉活動者，全體有四十二點三％（其中，男性占卅二點五％、女性占五十七點六％）表示曾經遭受後援會、黨工、議員等人士的性騷或職權霸凌紀錄。

因應日趨嚴重的性騷及職場霸凌問題，日本政府提出相關對策法案，針對六大典型性騷或職場霸凌行為態樣，列為預防管理的重點項目：一、身體的攻擊（非正常肢體碰觸、暴力）；二、精神的攻擊（脅迫、嘲諷、侮辱、低俗言語或咆哮）；三、阻絕人際關係（隔離、疏遠或無視）；四、過度要求（強迫完成顯然不需要或不可能實現的業務）；五、過低要求（不合理的分配不符合其能力或經驗程度的低階業務，或不分配給工作）；六、侵害隱私（過度干涉個人隱私事項）。

其次，檢討我國現行性平申訴機制實用性方案，日本對策法案進一步指出，調查職場有無性騷或霸凌行為，通常得以三項跡象指標觀察：當事人間存在階級權力優劣勢關係、被害人承擔過度且不合理的業務工作量、非友善的勞動就業環境。雇主等職場單位負責人，察覺有性騷或霸凌行為跡象指標時，負有即時啟動確認事實及行為人的管理措施，同時應積極接受當事人諮商或申訴等義務。

至於跨部會進行性平法規總檢討方案，日本相關對策法案廣泛涵蓋「男女雇用機會平等法」、「育嬰、照護留職停薪法」、「勞動施政綜合推進法」等法律領域，強化規範重點項目：一、明確規定國家、雇主及勞動者等單位，各應防範職場性騷及霸凌行為之權責義務；二、降低請求諮商或申訴的顧忌心理因素，禁止事後對當事人有不利益處置；三、自家企業員工遭受其他企業人員性騷或霸凌行為，自家雇主應提供必要的協助調查；四、職場內部委員會議調查事實或進行調解程序，應當徵詢其他同僚人員證詞或意見，擴大會議參與對象。

改善我國性平職場工作環境，除效法日本制定完備的性平法案外，重點還要政府相關部門通力合作建構職場安全防護網，並須要求勞雇全體職場人員確實遵循法令規範；否則，徒法不足以為政，我們不能保證可否接得住下一位職場性騷或霸凌的被害人。