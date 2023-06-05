四接爭議 該由新民意決定

基隆市長謝國樑廢止前市府對天然氣發電四接開發案的許可，台電表示將提行政救濟，其實這個議題的重點在法律，更在「新民意凌駕舊民意」。筆者肯定謝國樑的直球對決，而所有中華民國總統候選人，也應該對這件攸關乾淨能源及氣候變遷的議題表態。

去年謝國樑在選前就表態反對四接，也是他勝選原因之一，依照「新民意超越舊民意」的民主理論，與謝國樑政見不符的舊政策，本就應做出調整；再加上選後民進黨政府沒收四接公投，剝奪基隆民意的發聲管道，身為市長的謝國樑更不可能去配合四接工程。

依據行政程序法第一二三條，在一定條件之下，行政機關本有廢止行政處分之權。倘報載屬實，廢止原因乃是因原處分所依據之事實事後發生變更，致不廢止原處分將對公益有所危害，則基隆市政府之廢止處分實乃貫徹行政法上之「公益原則」，亦符合「依法行政」原則。

至於台電要主張「信賴保護原則」而提起行政救濟，實體法上不見得有勝算，從程序來看更沒有意義；台電是國營事業，若新政府不支持四接工程，台電也要撤回訴訟。

再者，即便台電勝訴，林右昌時代的「原則同意函」恢復效力，未來台電還是要向基隆市府申請建照、使照，這都是地方政府的權責。

這點也凸選中選會認定四接「非地方公投事項」的矛盾，如果四接非地方事項，就不需要基隆市府同意；現在需要基隆市府同意，就證明是地方性公投的範圍，這是邏輯的必然，更是我國憲法中央地方分權應有的立場。

因此，在民進黨沒收四接公投之後，對基隆市民而言，二○二四大選已成為完全實在的「四接公投」。目前侯友宜已經表態「不要破壞環境生態，不要影響航運安全，更重要的要聽基隆人的聲音」；民眾黨基本上也支持四接公投，只剩下賴清德尚未對四接表態。

四接不單單影響基隆，實際上攸關民進黨政府承諾的二○五○淨零誠信，是全台（甚至全世界）都該關注之議題。二○一八年的全民已用公投複決強調「以核養綠」才是民之所欲而不是「非核」，民進黨卻持續推動高排碳（燃煤、天然氣）高溫室效應（天然氣更數十倍於燃煤！）的發電方式，近日陳建仁行政院長甚至會說出「以氣換油」計畫，可增加電能又能改善空氣品質等反科學、不利淨零之言論！更別說四接工程對海岸自然生態及景觀可能帶來的不可逆傷害！解決缺電不成，反倒環境傷痕累累，難道我們非走進四接死胡同不可？

其實，核能固然有核廢料問題，但是燃煤、天然氣對台灣的實際傷害，早就超過了核廢料。民進黨喜歡問「核廢料放你家？」，卻從來迴避空汙廢料及天然氣儲存槽放我家的現象。

四接成為台灣能源爭議的另一個具體議題，我們等待賴清德說清楚講明白。