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侯應大步跨出本命區

聯合報／ 簡石庚／保全人員（高雄市）

侯友宜獲國民黨提名後，民調卻不升反降，日前一份民調其竟墊底，實在不可思議且匪夷所思。

原因應是侯目前為新北市長，仍需顧拚市政，又要衝刺選舉，分身乏術，無法如郭柯到處參加選舉活動，與民接觸可說差人一截。

日前金門縣城隍廟遶境廟會，郭柯参加外還眉來眼去，令人產生「郭柯合」的遐想。侯友宜未能赴會，雖有其身不由己之苦衷，唯沒有參與就是缺少一次與民接觸機會，金門民眾會如何想呢？恐會產生不重視金門人、甚至不重視全民的迷思。

侯友宜在新北市兩次選舉都高票當選，表示市民的肯定與支持；對於他轉換跑道選總統，應該不會太介意。侯應大步跨出新北市，市政授權副市長去拚，自己則可全心全力拚選戰。除了請益黨內大老、派系及民代外，應盡快下鄉趴趴走和基層民眾搏感情，拉近與民眾距離，且向民眾闡述自己的政見、施政方針及理念，藉由行動獲得民眾的青睞與支持。

金門

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