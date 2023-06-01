黃耀輝／囤房稅無感無效 房產稅需大改革

一一二年期的房屋稅五月開徵，主要是對房屋所有人徵收去年七月至今年六月的房屋稅款。

根據財政部的統計，在全國開徵件數年增一點四％，以及七個地方政府實施新的「囤房稅」，十個縣市調高新建房屋的標準單價（稅基）之下，開徵總稅額為八七○億元，只比去年增加卅五億元，年增率四點二％，並不顯著。

值得注意的是，每戶的房屋稅額不到九千四百元，比兩千ＣＣ自用小客車的牌照稅一萬一千多元還要低。

其次，「宏觀」解析七個地方政府實施的「囤房稅」新制，受影響戶數有廿五萬餘戶，不到全國開徵總戶數的三％；稅額僅增加十二億餘元，占總稅額一點四％而已。有媒體說是「囤房稅效應發威」，實屬誇張。

再進一步「微觀」囤房稅新制的個別稅額，可發現這些囤房戶的房屋稅，每戶平均增加不到五千元。增加最多的桃園市，囤房戶平均增加不到九千元；最少的屏東縣，囤房戶平均只增加一千五百多元；其餘五縣市則增加四千元左右。囤房族（包括法人）根本就對新的囤房稅無感！

問題出自於，實施新囤房稅制的地方政府，有些雖然將囤房稅的門檻稅率從一點五％提高到一點八％或二點四％，但對適用高稅率的囤房「戶數」放得很寬鬆。例如適用二點四％稅率的非自住房屋（囤房），有些地方政府放寬為五戶，等於連持有八間房屋的囤房族，其持有的第四到第八間的房屋才被課到二點四％的稅率。

在稅基相同的情形下，囤房族的稅率就算提高到二點四％，比適用一點二％稅率的自住房屋，增加了一倍的稅額，聽起來好像「加稅很多」。但用絕對金額來看，財政部的資料顯示，自住房屋的平均稅額每戶四五六五元，囤房戶平均每戶的房屋稅額僅約一萬元而已，囤房族根本就不把囤房稅放在眼裡。

也難怪，囤房稅1.0雖然在一○三年開始實施，將自住的住家用房屋限於供夫妻或直系親屬實際居住使用，無出租，且夫妻及未成年子女全國合計三戶以內；不符三條件之一者就是「非自住」，視同為「囤房」，而由各地方政府課以一點五％至三點六％的稅率。但囤房的稅負實在增加極為有限，以致於九年來囤房的人數不斷增加，囤房的戶數已高達七十三萬戶，占房屋總數的八％，所繳納的稅額仍不到總稅額的十％。

因此，囤房稅若只在舊版裡面打轉，對囤房族無感，囤房就會有增無減，掩蓋房市供過於求、空屋率升高的真相，房價和房租就會漲個不停，讓青年弱勢越來越「買不起」和「租不起」，離居住正義越來越遠，進而衍生年輕人不婚、不生，少子化越來越嚴重的人口危機。

我們殷切期盼地政背景的財政部長莊翠雲，在剩下一年的任期裡，快速提出囤房稅和囤地稅的進階版，讓囤房族負擔有沉重感的不動產持有稅，才會釋出空屋到租賃和交易市場，讓房價、房租回到合理水準，才能拉拔青年弱勢跳出絕望的深淵。（作者為台北商業大學財稅系教授）