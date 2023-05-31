聽新聞
test
0:00 / 0:00

大法官人選 維護統治者政策？

聯合報／ 陳清秀／東吳大學法律系教授（台北市）

據報載四位大法官即將卸任，遞補的四位大法官人選，其中有檢察官出身、法官出身、律師出身及民法學者出身各一位。以實務界人士取向居多，學術界人士取向偏少，可預見未來，大法官憲法判決將以解決實務問題為主，引導學術理論之發展為輔。

我國法治中在民事法領域，因為與國民經濟生活與交易有關，一向列入國家考試必考科目，傳統民事法學之學術研究比較發達，較能圓滿提供實務問題之合理解決，理論與實務差距不大。但在行政法規領域，相對於德日英美等法治進步國家，呈現比較落後之狀態，尤其侵犯人權情況相對嚴重。此當係因我國憲法及行政法學發展起步較晚，學術研究成果無法即時滿足時代環境變遷需求有關，導致相關法制以及行政實務呈現相對較不完善的狀態。

此次大法官人選並未回應滿足我國當前法治建設之需要，欠缺憲法及行政法學者專家參與，因此展望未來，除非大法官大量引進憲法及行政法學者之專家鑑定意見書之協助，否則幾乎難以期待大法官在行政法治建設上作出貢獻。相對於國民政府在民國初年大理院時代，其大法官絕大多數留學海外，均具有外國法治與法學之高深造詣，為民初當時法學碩彥，才能擔任。即連今日中國大陸之最高人民法院，其法官也必須法學博士出身，在學術上著有貢獻，以引領法治發展。相較之下，我國大法官人選每況愈下，逐漸邁向聊備一格之趨勢，要我們期待司法改革新氣象，實屬緣木求魚。

更令人憂心者，此次大法官人選，似乎有偏向執政黨單一意識形態之色彩，未來在高度政治議題爭議上，司法機關難免偏向協助維護統治者之政策為主，其結果，人民縱然遭受嚴重侵害人權（例如黨產條例違反憲法「無罪推定原則」，推定人民有罪，而沒收人民財產充公等議題），也難以獲得司法正義，保障人權，導致人民求訴無門，傷害全民福祉。

大法官 司法改革 人權

延伸閱讀

4大法官提名人 法界：期許司法為民、捍衛人權

立委邱臣遠批執政黨把手伸進司法體系 將嚴格監督

【重磅快評】蔡政府的大法官是憲政守護者還是破壞者

藍批大法官提名酬庸 黨政人士：羞辱專業

相關新聞

智慧停車的便利與不安

近日某電收公司發出警訊，提醒民眾留意不肖之徒冒名發送的催繳簡訊。當用路人收到「您有一筆NT$45臨時停車費用未繳清，逾期...

人民折壽！不健康餘命縮短真相

最新統計，國人一一○年「不健康餘命」（即一生各種不同程度的不健康所累積之年數總和）從八字頭降回七字頭，官員宣稱這是因防疫...

AI新時代的語言政策

當我們可以預見，ＡＩ的翻譯軟體及裝置能夠處理大部分的知識學習及人際溝通時，語言政策（以及整體的教育政策）勢必要盡早進行因...

大法官人選 維護統治者政策？

據報載四位大法官即將卸任，遞補的四位大法官人選，其中有檢察官出身、法官出身、律師出身及民法學者出身各一位。以實務界人士取...

選舉比政見不比出身

近日經常聽聞所謂知識藍與中間年輕選民，對於總統參選人侯友宜之背景出身多有疑慮。然觀之漢高祖劉邦，沒發跡之前曾擔任沛縣泗水...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦