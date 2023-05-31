大法官人選 維護統治者政策？

據報載四位大法官即將卸任，遞補的四位大法官人選，其中有檢察官出身、法官出身、律師出身及民法學者出身各一位。以實務界人士取向居多，學術界人士取向偏少，可預見未來，大法官憲法判決將以解決實務問題為主，引導學術理論之發展為輔。

我國法治中在民事法領域，因為與國民經濟生活與交易有關，一向列入國家考試必考科目，傳統民事法學之學術研究比較發達，較能圓滿提供實務問題之合理解決，理論與實務差距不大。但在行政法規領域，相對於德日英美等法治進步國家，呈現比較落後之狀態，尤其侵犯人權情況相對嚴重。此當係因我國憲法及行政法學發展起步較晚，學術研究成果無法即時滿足時代環境變遷需求有關，導致相關法制以及行政實務呈現相對較不完善的狀態。

此次大法官人選並未回應滿足我國當前法治建設之需要，欠缺憲法及行政法學者專家參與，因此展望未來，除非大法官大量引進憲法及行政法學者之專家鑑定意見書之協助，否則幾乎難以期待大法官在行政法治建設上作出貢獻。相對於國民政府在民國初年大理院時代，其大法官絕大多數留學海外，均具有外國法治與法學之高深造詣，為民初當時法學碩彥，才能擔任。即連今日中國大陸之最高人民法院，其法官也必須法學博士出身，在學術上著有貢獻，以引領法治發展。相較之下，我國大法官人選每況愈下，逐漸邁向聊備一格之趨勢，要我們期待司法改革新氣象，實屬緣木求魚。

更令人憂心者，此次大法官人選，似乎有偏向執政黨單一意識形態之色彩，未來在高度政治議題爭議上，司法機關難免偏向協助維護統治者之政策為主，其結果，人民縱然遭受嚴重侵害人權（例如黨產條例違反憲法「無罪推定原則」，推定人民有罪，而沒收人民財產充公等議題），也難以獲得司法正義，保障人權，導致人民求訴無門，傷害全民福祉。