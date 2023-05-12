暴力環伺 護理師怎快樂

十年前接連出現毆打醫師或護理師新聞，一○二年發生民代掌摑醫學中心加護病房護理師事件後，成為催生俗稱「王娘娘條款」之《醫療法》第廿四、一○六條修正關鍵。一○三年一月醫療暴力入法生效，毋庸

被害人提告即應追訴刑責。一○六年再次修法，擴大恐嚇等非法方式亦包含在醫療暴力範疇，並取消拘役的主刑選項，變相提高刑度。然而，上開立法真能有效嚇阻醫療暴力犯罪？

「醫法雜誌」最新一期刊文分析近十年醫療暴力案件判決，發現從一○七年突破三位數後，去年來到最高的一五四件。就發生之醫療機構層級而言，區域醫院占五十三％，其次是醫學中心與地區醫院；醫院最容易發生醫療暴力的地點，莫過於急診占約五十八％，其次是病房，第三是診間。至於醫療暴力被害人，護理師占約六十％，其次是醫師，其他則為緊急救護員或醫檢人員等；施暴者以病人最多占七十一％，病人家屬則有十五％。醫療暴力以徒手施以強暴最常見，其次是口語脅迫或恐嚇，再者是自行攜帶凶器施以強暴。

法院對上開醫療暴力案件，約六十七％僅處拘役，平均刑度卅七點二日；少數課以有期徒刑，刑度為三點一三月。一○六年修法後，有期徒刑平均刑度比修法前更輕，對比一般傷害罪之平均刑度有明顯落差。法院顯然並未意識到醫療暴力影響者，並非僅醫事人員身體或精神上傷害；因其妨礙醫療業務執行，更侵害他人就醫權益，因此本質應屬於公共危險犯。法院以接近最輕本刑二個月之刑度，能否讓特別刑法之「預防威嚇」足以抑制醫療暴力發生，進而保護護理師免於職場暴力？顯然值得存疑。

另外，性騷擾或言詞侮辱，是否也屬於「其他非法方式妨礙醫療業務執行」？上開行為所造成的不安全感，不亞於遭恐嚇，卻只能處以行政罰或另提告訴，亦有待商榷。

衛福部雖針對急診提出諸多安全措施，並納入醫院評鑑定項目，但高風險病患如酒醉、疑似精神異常或因暴力鬥毆受傷就醫等須再安排特定空間，亦應針對活動動線安排，強化保護護理人員安全及必要拘束病人之輔具；在「醫療事故預防及爭議處理法」亦有針對一百床以上醫療機構，強制設置關懷小組，但對於護理人員受到醫療暴力，卻無強制啟動規定，實有缺漏。此外，從判決得知，醫療暴力之動機不外乎久候不耐及不滿處置；急診病護比長期無法達到國際標準的一比六，在疫情期間更高達一比廿九，人力嚴重不足增加醫療暴力發生風險，導致急診護理師留任率低，形成惡性循環。

今天適逢護理師節，對於走過疫情及醫療暴力威脅，仍堅持在崗位的護理人員，除了感謝與珍惜外，給予護理師免於醫療暴力威脅之工作環境，才是支撐他們繼續走下去、最實際的護理師節禮物。