Fed加息又縮表 行動才開始

美國聯準會（Fed）如預期加息一碼，投資人預期美國本輪加息已進入終局；但伴隨銀行業危機蔓延且面臨存款流失壓力，商業銀行必須提高利率以吸收儲戶存款；現下華爾街分析師固然普遍認為，Fed並沒有釋放明確的信號表明此次會議是最後一次加息，仍保留開放性的選擇，不啻預示著美國央行的「真加息又縮表」行動可能才剛剛開始。

不過銀行業危機爆發，令決策者們意識到，制定貨幣政策時不能僅單一考慮「控制超級通膨」，必須也將「金融穩定」視為另一個關鍵因素。

倘若Fed短期內不降息，整體銀行負債成本將持續上行，可能到明年初甚至年中才會達到高點：換言之，Fed此前採取的快速加息對銀行言可能是「假加息」，未來Fed停止加息，銀行卻可能面臨「真加息」。

自三月十日矽谷銀行宣布倒閉至今，由於美國、瑞士金融監管機構及時出手，危機沒有再蔓延擴散。有關銀行體系存款流失以及流動性的擔憂，並非真正問題；歐美銀行業危機所帶來對未來整體資金成本上升，才是更根本問題。

仍在發酵中的美國銀行危機，導致的緊信用將對經濟產生大影響。

二○○八年金融危機高峰期全年共廿五家銀行倒閉，資產總和三七三六億美元。今年才過了三分之一，現在可能已處在美國史上最大商業地產崩潰的邊緣，迄今為止美國銀行業倒閉規模已經超過二○○八年金融海嘯危機兩年期間的合計水準。

目前美國金融市場危機似乎處在初期階段，更糟的還在後頭，即將遭遇前所未有的美國銀行業整合大潮。只要堆積如山的商業地產貸款變成壞帳，更多的銀行將倒閉。「大到不能倒的銀行」則會乘勢大收購，其他不濟銀行就直接被清盤不復存在。

美國爆發系統性金融危機依然難以完全排除。此次Fed政策應對及時且對症下藥，美國聯邦存保公司及時的存款救助也起到了積極效果。往後看，高頻流動性指標如銀行間流動性指標、商票利率等，對於投資人和儲戶情緒影響，都是判斷美國是否會出現非線性風險升級的重要參照。不過，美國逐步進入加速縮表的「緊信用周期」，已是肯定的。

綜合來看，從中期角度，當前正從「緊貨幣」朝向「緊信用」過度，對成長的壓力將逐步顯現，也將有助於實現通膨更快的回落。

今年下半年衰退風險上升和通膨態勢，都意味年底前降息的機率不高。且年底前，高股息、國債和黃金仍是美國市場交易主線，這一過程的代價是美國經濟成長和盈利壓力的不容看好。