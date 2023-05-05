加強平戰轉換 警校生受軍訓

因應兩岸情勢極度緊張，政府為保護重要關鍵基礎設施，研擬擴編保二總隊並接受軍事訓練，由國防部教授城鎮戰鬥及各式兵器操作技能，結訓後再由種子教官訓練更多員警，以備平戰轉換。卻引發軍警不分，保二總隊將變為「第二陸軍」之激烈議評。

在法律定位上，依據《國防法》第二條：中華民國之國防，以發揮整體國力，建立國防武力，協助災害防救，達成保衛國家與人民安全及維護世界和平之目的。《警察法》第二條則規定：警察任務為依法維持公共秩序，保護社會安全，防止一切危害，促進人民福利。軍人對外、警察對內，二者職責看似雖異，唯保護中華民國存立、捍衛國家法益，則無二致。

以法制史而言，警察大學學生在民國九十一年以前，皆須與國防醫學院學生於陸軍官校參加三軍十一校入伍訓，警專學生於入學前亦須於各軍事基地接受三個月入伍訓，官警兩校學生畢業後亦須再接受憲兵分科教育，警大生以預備軍官，警專生以預備士官列冊後管，歷任警政署長直到第五任莊亨岱前，均由資深軍方將領出任。在外國立法例上，一九四九年哥斯大黎加修改憲法禁止設立軍隊，以警察和國民警衛隊負責執法與維持治安，東鄰日本二戰後於憲法第九條廢除軍隊，亦係以警察及自衛隊負責國內治安維持與守衛國土，軍警關係之密切，「就如同杯中之水一樣不可分離」。

誠然如部分有識者指出，目前警察勤務已極其沉重，且眼下國內詐欺集團肆意橫行，若再將警力移撥接受軍事訓練，恐對治安雪上加霜。可行之道，應修正現行《替代役實施條例》，讓警大警專畢業生除消防系外，比照一般役男赴各軍事單位接受三周軍事訓練，熟悉各種步槍、投擲手榴彈等基礎戰技，由於兩校學生在校已接受過兩年、四年完整警技及手槍等射擊訓練，相信會比一般未受軍事教育的普通大學畢業生有更為優異表現，三周軍事訓練結束後若通過特考，即繼續擔任警官維護社會安全。如此既可讓警大、警專畢業生有基礎軍事技能以備非常時局，又不會影響到國內治安能量，毋寧是最實際可行的辦法。

基於兩岸情勢空前緊張，外有共軍機艦擾台，國內詐欺集團又氣焰囂張，值此國家危難之際，希望軍、警各方均捐棄成見，攜手合作為捍衛中華民國台灣而努力，則國之大幸。