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聯合報黑白集／柯文哲能游得比鯊快？

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民眾黨主席柯文哲。記者余承翰／攝影
民眾黨主席柯文哲。記者余承翰／攝影

一向好批弊案的柯文哲，最近突然變沉默了。原因是風向逆轉，他自己成為風暴中心，且一來就是三起。京華城、北士科、台智光三案情節各異，但都與官商利益糾葛有關，而決策過程不清不楚。柯文哲這下麻煩大了！

郝龍斌時代，只給京華城三九二％的改建容積率。業者向柯市長陳情後，柯市府先放寬到五六○％；經業者以智慧、耐震、韌性等華麗詞藻遊說，又加賞到八四○％。這個數字，已經比一○一大樓的七五二％還高。這種事，若不是市長交辦，底下官員敢擅作主張嗎？

北士科案一樣弔詭。兩塊地地上權標金不僅差距奇大，條件也鬆緊有別，簡直是專為優待新光人壽訂製。更離奇的是，另一家被指參與標案訪談的元大人壽竟發表聲明駁斥，稱當天和市府討論的是「內湖數位內容創新中心」的BOT案，根本未談及北士科案。那麼，柯市府活生生「竹篙湊菜刀」，究竟在搞什麼？

台智光案最早引發爭議時，柯文哲還振振有詞，指責郝市府簽下「不平等條約」。但郝龍斌說明後，輿論槍口逆轉，指向柯文哲才是糊塗付了冤枉錢的人。不僅如此，當初的公文和會議紀錄還「被消失」。對種種疑雲，柯文哲原辯稱「所有會議紀錄公開就好」；結果，現在連會議紀錄都找不到。

「游得比鯊快」是柯P的名言，但現在，他要往哪游？

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