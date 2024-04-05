聯合報黑白集／重讀與妻訣別書

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馬英九二訪大陸，終於來到黃花崗烈士墓前。他誦讀林覺民的《與妻訣別書》，數度哽咽。相去超過一個世紀，加上海峽阻隔，更因課綱多年去中國，如今台灣青年對「使吾勇於就死」這一捨身救國的情操，恐已生疏無感。

一世紀以來，亦不曾有過像馬英九這樣一位對中華民國充滿情感的前元首來到此地，向黃花崗烈士叩首致敬。有黃花崗才有辛亥，從而催生了中華民國；有中華民國，也才有馬總統。馬英九禮讚黃花崗，就是中華民國存續的鮮活映證。

他還去了黃埔軍校與中山大學。兩校均孫中山所創，一天行程猶如一部中華民國自誕生以至奮發、勃興的歷史巡禮。馬英九藉此行，重開了中華民國生命的兩岸通衢。

眾所皆知，兩岸阻絕的後果，是中華民國的不斷「異化」。從李登輝的「在台灣」一路猛進，到蔡英文已成了「是台灣」，再到賴清德手上更恐淪為披在台獨身上的一襲偽裝。足見，中華民國若失去原生文化土壤，將難以靈根自植。

但獨派也不能有任何錯覺，以為將中華民國弄成槁木，它還能繼續保護台獨。蔡英文兩任未歇，兩岸已戰雲密布，即是明證。台灣唯有擁抱民族根源，才可能與北京對話，找出共榮互利的願景。正因為如此，馬英九必須親祭公孫軒轅，而台灣青年也應重讀《與妻訣別書》。