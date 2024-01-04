聯合報社論／賴清德羞憲辱國，還把蔡英文路線定義為台獨

民進黨總統候選人賴清德的「中華民國（憲法）災難」說，引發選情災難，蔡總統緊急跳出來救火；但蔡英文的「搶救賴大兵」行動，卻與賴清德的主張相互打臉。賴清德雖然事後轉移焦點，並做澄清，但一連串辱憲辱國的發言，等於已悖離蔡英文路線，也撕裂社會，並打臉美國，挑釁中共，挑戰國際秩序。若賴清德當選總統，仍循此路線，恐將釀成台灣的災難、兩岸的災難，甚至國際災難。

一般人無法想像的是，一個執政黨的總統候選人，竟會以侮辱憲法、踐踏國家尊嚴的方式來爭取總統大位。賴清德先是把「中華民國（憲法）是護國神山」的說法斥為神話；又稱，把中華民國（憲法）當成兩岸護國神山，會「帶來災難」。賴清德時而把中華民國和憲法混為一談，除顯示他思維概念不清，也顯示他對國家和根本大法毫無尊重。假使賴清德勝選，他必須在就職典禮向人民宣誓遵守憲法、保衛國家；不難想見，那樣「沒有靈魂」的宣誓，將多荒謬！

賴清德自稱，把「中華民國憲法」講成「中華民國」是口誤；但許多人相信，他所言才是賴氏真心。畢竟，一次失言也許是口誤，但再三重複失言，應該就是真心流露。賴清德澄清，少講了「憲法」二字，但「中華民國憲法是災難」之說，更證明他對憲法的嫌惡難以遮掩。他隨即又辯稱，要他依照中華民國憲法和現行法律推動國政，統統沒有問題。然而，以賴清德性格之剛愎執拗，若要他勉強遵守他厭惡的憲法，難保不會衍生奇怪的憲政災難。

賴清德的憲法災難說，也悖離了他言稱必遵的「小英路線」。賴清德說，如果憲法或其他法律可以團結國人，他當然尊重；但如果要用憲法來決定兩岸問題，則是另一個問題。事實上，蔡英文多次強調她是以中華民國憲法和兩岸人民關係條例處理兩岸事務；賴清德的說法，不啻「打著小英旗幟反小英」。蔡英文忙著救火，賴清德副手蕭美琴也代為緩頰，兩個保母奮力搶救這名台獨巨嬰；連民進黨新聞稿都強調，遵循憲法處理兩岸事務。賴清德竟然還惹出此禍，更沒有清楚的回到蔡英文路線。

更讓蔡英文頭疼的是，賴清德把蔡英文「四個堅持」的核心，即中華民國和中華人民共和國「互不隸屬」，定義為「台獨」，直接把蔡英文路線劃為台獨。總統府澄清說，蔡總統和賴清德立場一致，卻形同蔡英文被賴清德強迫穿著「國王新衣」示眾。美國已多次表態，甚至派在台協會主席羅森柏格來台，宣布不支持台獨。賴清德不但挑釁中共、打臉美國，還等於明白宣告蔡英文走台獨路線；將美國信賴的蔡英文，和美國不支持的台獨劃上等號。

難怪蔡英文出面幫賴清德解套時，還回頭打臉賴清德。蔡英文強調中華民國憲法「不是風險」，一方面糾正賴清德，一方面捍衛小英路線。蔡英文比賴清德高明的是，她不在憲法風險上糾纏，而是轉移焦點，指憲法跟九二共識連結才是風險。她也不像賴清德那麼頑固，硬指習近平定義九二共識是一國兩制，而是巧妙偷換概念，把九二共識、一中原則、一國兩制歸結為「三位一體」。但九二共識本來就是依據中華民國憲法而來，其實質內容更是李登輝時代確立的「一中各表」。蔡英文打臉賴清德之餘，也否定了李登輝。

賴清德羞憲辱國，加深美國「疑賴」，更形同指蔡英文路線就是台獨。蔡英文以打臉賴清德解賴之危，又否定李登輝政治遺產來扭曲九二共識的精神。災難有連鎖效果，蔡英文親自出面代賴清德解圍，可見他捅的麻煩有多嚴重。