小紅書女逛街累了無位坐 蹲角落「被說了」嘆：在香港不能蹲嗎？

逛街逛累了，眼看四周又沒有地方可坐，大家會怎樣做？1名大陸女子最近在小紅書發文，表示自己在香港逛街時想休息一下，便在街邊角落蹲下，不久卻「被說了」，讓她大感不解，便在發文問道「在香港不能蹲着嗎？」，引來網友討論。

該女子在小紅書以「在香港不能蹲着嗎？」為題發文，表示她早前在香港逛街，逛到累了便想坐一坐，然而路邊卻沒有可以坐下來的地方，她後來「隨便找了個角落蹲下來休息」，順便看看導航，計劃接下來行程，並強調當時她沒有擋路。不過，原po還是「被說了」，故感到很奇怪，「不知道為什麼（被批評），所以就想問香港不能蹲着嗎？」。

不少網友留言試圖解答原PO問顯，「我估計是地方太小了，蹲着佔路本地人走不動」、「香港路窄蹲了影響本地人，大陸夠大可以蹲，隨地大小蹲都行」、「天哪，蹲着是失禮的」，但也有人認為港人針對「路邊蹲」的反感態度並不合理，笑言「大家去香港可以多蹲蹲，不用給這種人眼色，一起改變這種畸形生態」、「小地方的人沒見過世面和大城市的包容性是這樣的」，也有人勸道「大家放開成見理解地方文化差異吧」。

延伸閱讀：

2女蹲街吃零食相瘋傳被指不雅！大陸網友批「歧視大陸人」掀爭議

5女生港鐵排隊蹲地照片瘋傳！隊尾女生動作反成亮點 網友：全部都错

文章授權轉載自《香港01》