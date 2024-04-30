搭公車突然想下車？熱褲女怒扯車門影片瘋傳 身上1特徵反成焦點

乘搭巴士突然想下車？香港北區巴士群組流傳1段影片，巴士車廂前門位置有金髮女子在狂搖大力拉扯車門，惟由於1名中年女子擋在車門前，金髮女無法扯開車門，其間疑有聲音表示「我們可不可以下……」。金髮女拉扯車門期間，巴士停駛，其他乘客都在關注其行為，現場更傳出疑似小女孩哭泣聲。

影片引來網友熱議，不少人疑惑金髮女拉扯車門原因，「是不是飛站想下車啊？」、「打摔角呀？」；也有人關注金髮女身份是外籍乘客還是本地人，「怎麼看有可能染金多過外國人」、「西方人的那種哪有這麼不自然」。

有港男上周一（4月22日）於Facebook群組「北區巴士聯盟」轉載該段9秒影片，留言「相撲無限好，天色已黃昏」。

影片見到，當時正值白天，巴士前方車門位置有1名穿螢光粉色背心、超短褲的金髮女子正在「大鬧」，嘗試用單手拉開車門不成，又回身用雙手猛力拉扯瘋狂搖動，車門被拉扯到幾乎損爛。不過，由於1名中年女子擋在車門前，金髮女無法扯開車門，其間疑有聲音表示「我們可不可以下……」。

金髮女拉扯車門期間，巴士停駛，其他乘客都在注視其行為，有乘客走到後方車廂避開，現場更傳出疑似小女孩哭泣聲。

影片引來網友熱議，不少人估計金髮女拉扯車門原因，「是不是飛站想下車啊？」、「上面有按緊急開門按鈕想離開車廂」、「打摔角呀？」、「如果下車，不是另一邊門嗎，為什麼在上門那邊下」。也有網友認為無論如何都不應影響巴士行駛，「有片拉得告得吧」。

也有網友關注金髮女身份是外籍乘客還是本地人，「怎麼看有可能染金多過外國人」、「西方人的那種哪有這麼不自然」、「染金而已」。

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文章授權轉載自《香港01》