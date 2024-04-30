快訊

施明德今晨火化 女兒抱骨灰回家：一家三人每天陪他

不敵勞動成本火熱、令人失望財報 美股早盤下跌

離開台灣金之後有三個新工作 沈榮津成為「三棲」當紅炸子雞

搭公車突然想下車？熱褲女怒扯車門影片瘋傳 身上1特徵反成焦點

香港01／ 撰文：布萊恩
網路流傳1段影片，巴士車廂前門位置有金髮女子在狂搖大力拉扯車門。圖／取自臉書
網路流傳1段影片，巴士車廂前門位置有金髮女子在狂搖大力拉扯車門。圖／取自臉書

乘搭巴士突然想下車？香港北區巴士群組流傳1段影片，巴士車廂前門位置有金髮女子在狂搖大力拉扯車門，惟由於1名中年女子擋在車門前，金髮女無法扯開車門，其間疑有聲音表示「我們可不可以下……」。金髮女拉扯車門期間，巴士停駛，其他乘客都在關注其行為，現場更傳出疑似小女孩哭泣聲。

影片引來網友熱議，不少人疑惑金髮女拉扯車門原因，「是不是飛站想下車啊？」、「打摔角呀？」；也有人關注金髮女身份是外籍乘客還是本地人，「怎麼看有可能染金多過外國人」、「西方人的那種哪有這麼不自然」。

有港男上周一（4月22日）於Facebook群組「北區巴士聯盟」轉載該段9秒影片，留言「相撲無限好，天色已黃昏」。

影片見到，當時正值白天，巴士前方車門位置有1名穿螢光粉色背心、超短褲的金髮女子正在「大鬧」，嘗試用單手拉開車門不成，又回身用雙手猛力拉扯瘋狂搖動，車門被拉扯到幾乎損爛。不過，由於1名中年女子擋在車門前，金髮女無法扯開車門，其間疑有聲音表示「我們可不可以下……」。

金髮女拉扯車門期間，巴士停駛，其他乘客都在注視其行為，有乘客走到後方車廂避開，現場更傳出疑似小女孩哭泣聲。

影片引來網友熱議，不少人估計金髮女拉扯車門原因，「是不是飛站想下車啊？」、「上面有按緊急開門按鈕想離開車廂」、「打摔角呀？」、「如果下車，不是另一邊門嗎，為什麼在上門那邊下」。也有網友認為無論如何都不應影響巴士行駛，「有片拉得告得吧」。

也有網友關注金髮女身份是外籍乘客還是本地人，「怎麼看有可能染金多過外國人」、「西方人的那種哪有這麼不自然」、「染金而已」。

延伸閱讀：

大埔偷肉斷正被店員攔截　老伯「插水式跌倒」片瘋傳　結局超展開

2隻狗上巴士尋主人　車長趕狗落車被罵無人性　網民1原因撐無做錯

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

搭公車突然想下車？熱褲女怒扯車門影片瘋傳 身上1特徵反成焦點

乘搭巴士突然想下車？香港北區巴士群組流傳1段影片，巴士車廂前門位置有金髮女子在狂搖大力拉扯車門，惟由於1名中年女子擋在車門前...

影／暴雨侵襲 湖南長沙中午天空「一秒變黑」

中國多地近日頻傳異常天氣，除廣州有強龍捲風，湖南長沙29日突降暴雨，中午時分更「一秒天黑」，齊刷刷亮起的路燈，令民眾嘖嘖...

上海手扶梯食人！女子半截身捲入搶救3週 丈夫報喜：不用截肢

上海一名30歲左右女子在本月4日到奉賢區萬家福超市購物，搭乘的扶手電梯竟有一階空檔，女子踩空後下半身被捲入機器，其後被救出，送醫搶救。女子一直被收治在深切治療部中，一度收到醫院下達的病危通知書，且面臨截肢的風險。

大陸國鐵App實名認證 系統彈窗竟爆粗話「X你媽」

近日有多名網友發文表示，登錄國鐵吉訊App連接高鐵WiFi時，系統彈窗竟然出現「X你媽」的不雅用語，另有其他人表示，在該...

只顧工作不顧家讓妻流產 江西1校長獲勞動獎網罵翻：感動不起來

江西一中學副校長日前被當地縣政府媒體表揚，因其工作勤奮獲得「五一勞動獎章」，但該表揚文章中卻提到該副校長以校為家，幾乎無...

能生就好？陸單身男尋｢閃婚新娘｣ 90萬元即可領證遭網批

中國大陸網路近日瘋傳一婚介所經常有單身男子湧入，尋找「閃婚新娘」，男子相親支付人民幣20萬（約新台幣90萬元）即可領結婚證。相關「買賣婚姻」消息曝光後，就引爆網友熱論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。