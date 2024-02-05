超難忘體驗！河南婚禮竟辦在「豬圈」 賓客喊讚：無風無雪很溫暖

超難忘婚禮體驗！中國一場婚宴不巧碰上大雪，因為外頭風太大，原本的棚子搭不了，主人家竟突發奇想，把剛好空著的「豬圈」拿來用，一群就這樣坐在裡面繼續舉行儀式。

據《瀟湘晨報》報導，事發於2月1日的河南，由於當天風很大，無法搭起棚子，主人家以前開豬場的，因為現在不養了，就把剛好空著的豬圈拿來宴客，而當天到場的賓客也表示，豬圈內沒有風沒有雪，在裡面很溫暖。

對此，網友們也留言，「別人婚禮工業風，這是畜牧風」、「天篷大飯店」、「有沒有人開一家豬圈主題的飯店」、「沒有做不到，只有想不到」、「太好笑了哈哈哈哈」、「豬：吃我的，喝我的，用我的」、「正好派上用場！真好！不用風餐呢！」

對比近日福建一場超奢華婚禮，從網傳影片來看，這場豪門婚宴處處精雕細琢，別墅內張燈結彩，門口站著50位身穿紅衣的禮儀小姐，婚宴大廳布置更是極盡奢華，大廳上方還有一條巨大的金龍盤旋，彷彿置身古代宮殿，新娘脖子上還掛著的上百個龍鳳鐲。據說這場婚宴是龍鳳祥珠寶公司董事長葉國春娶媳，花費高達2.1億人民幣（約新台幣9.26億元），但未獲證實。

豪華別墅內張燈結彩，門口站著50位身穿紅衣的禮儀小姐。她們容貌身材姣好，站成兩排，訓練有素。（影片截圖）