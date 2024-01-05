尹氏夫婦幫女兒取名 名字長度很尷尬擔心被改綽號 網友：立即再改
愈來愈多大陸人明明並非複姓，但要為子女取長達3個字的名字，以示不同。貴州1名人母在小紅書表示，嫁給尹姓丈夫，女兒叫作「尹晚茹贇」，笑言「後悔給娃取這個名字了，不會被取外號吧？」網友紛紛指「不是複姓的不要取4字名字，99%是東施效顰的視覺感」、「還是改一下比較好...會被取綽號的」。
樓主在小紅書上載女兒的出生醫學證明，可見其丈夫姓尹，女兒2021年出生，全名就是「尹晚茹贇」，名字長達3個字，笑指「後悔給娃取這個名字了，不會被取外號吧？」但未見有任何改了其他名字的貼文，樓主都是上傳女兒照片，盡顯可愛一面。
不少網友紛紛指「誠勸不是複姓的不要取4字名字，99%是東施效顰的視覺感」、「還是改一下比較好...會被取綽號的」、「這邊建議立刻取名」、「來得及，可以改」。
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文章授權轉載自《香港01》
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