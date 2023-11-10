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一家六口等8年半終獲派特快公屋 網友齊賀︰事故單位都沒問題

香港01／ 撰文：田中貴
樓主表示新居不但分成3房，而且向南，網友亦讚「超明亮」。（facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 麗瑤邨喜瑤樓 樂建居」圖片）
樓主表示新居不但分成3房，而且向南，網友亦讚「超明亮」。（facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 麗瑤邨喜瑤樓 樂建居」圖片）

香港公屋一向供不應求，特快公屋都非常暢銷。一名網友先前表示等了8年半，終於獲得一個特快公屋6人單位，上樓參觀「很喜歡...祝大家早日安居樂業」，其他網友看到相片，紛紛大贊單位「很大」、「很大間」、「很棒」、「超明亮，真好」，亦有別人疑惑：「這麼漂亮單位為什麼會去成為特快公屋？房子有什麼問題呢？」有留言估計單位曾發生事故，但認為無所謂，「入住時候做足拜四角的儀式，送走不好的東西，但求心安」。

網友大讚樓主新居「真的很大，很整齊」。（ facebook群組「香港公營房屋討論區（ FB版）公屋居屋綠置居租置房協裝修傢俱平面圖富蝶村麗瑤村喜瑤樓樂建居」圖片）
網友大讚樓主新居「真的很大，很整齊」。（ facebook群組「香港公營房屋討論區（ FB版）公屋居屋綠置居租置房協裝修傢俱平面圖富蝶村麗瑤村喜瑤樓樂建居」圖片）

原PO在facebook群組「香港公營房屋討論區（FB版）公屋居屋綠置居租置房協裝修傢俱平面圖富蝶村麗瑤村喜瑤樓樂建居」圖文並茂表示，輪候公屋8年半，最近獲得特快公屋，前往參觀該6人單位，不但分成3房，而且向南，形容非常喜歡新居，「感恩上天一切都是最好的安排，祝大家早日安居樂業」，原PO沒有交代新居位置。

多名網友大讚單位，祝賀原PO獲派新居，「三房和一個客廳都大 」、「真的很大，很整齊 」、「超明亮，真好 」，亦有別人感到疑惑，詢問「這麼漂亮單位為什麼會去了特快公屋？房子有什麼問題呢？」其他人估計曾經發生事故，但認為即使曾經發生事故都無所謂，「入夥的時候做足拜四角的儀式，送走不好的東西，但求心安 」 。

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文章授權轉載自《香港01》

房子 特快公屋 房屋

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