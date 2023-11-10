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女子穿耳洞後戴著耳環睡覺 塑膠耳托擠進耳軟骨內痛3天當發炎急症 醫生都不相信

香港01／ 撰文：李納德
（示意圖／Ingimage）
（示意圖／Ingimage）

穿耳後應小心護理，這畫面太可怕了！大陸有女學生日前睡覺沒有脫下耳窩釘（釘在耳窩上的耳環），早上起來發現固定的膠耳托不見了，她沒有為意，但耳殼卻持續痛了3天。女生當時以為是發炎，直至同學替她消毒時摸到耳殼藏有異物，才驚覺是耳托擠進了軟骨內，急忙去看急症。醫生檢查后也不相信耳托能擠入軟骨，仍想當發炎處理，在女生強烈要求下才麻醉檢查，終成功用拔拔出耳托。照片嚇怕網友，但原來有不少穿耳洞的人有同類經理，提醒大家一定要睡覺前脫下耳環。

女生在耳托消失3天後，才發現塞了入軟骨。（微博影片截圖）
女生在耳托消失3天後，才發現塞了入軟骨。（微博影片截圖）

陸媒報導，11月5日，山東濟南顧姓女生戴著耳窩釘睡覺，早上起來發現固定的膠耳托不見了，當時沒有理會，後來耳朵連續疼痛了3天。直至她叫宿舍的同學幫她消毒，對方摸到耳殼內有異物，「說我裡面有個硬硬的東西」，她才猜是否耳托塞了進去。

同學馬上陪同顧女去醫院看急症，醫生一開始也認為她只是普通發炎，不相信耳托會擠得進去，「在我的強烈要求的，醫生就給我打了麻藥」。醫生續用蹄子檢查，終於成功把耳托。顧女後來在社交平臺分享事件，發現朋友也曾經類似情況，耳托擠進了耳垂，最後她自己用耳針取出來，呼籲在耳窩上釘孔的人，「盡量不要戴這種透明的耳托」。

耳托塞進耳殼軟骨的照片讓網友嘖嘖稱奇，「耳託是不是就是耳釘的那個透明固定的東西？不能管醫生不理解，我也不理解，那個東西不小的，怎麼能進肉裡去」。許多有穿耳的網友大呼可怕，但原來不少人遇過類似情況，一樣以為發炎，「硬生生推出來」、「上上個月剛剛經歷過」，提醒大家「睡覺必摘，戴著難受」、「馬上摸一下睡覺不取的耳骨釘」。

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文章授權轉載自《香港01》

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