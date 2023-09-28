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主「蛭」醫師駕到！ 她驚醫生用牠吸銹毒：全程嚇哭不敢看

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸重慶有名女子分享，自己的腳因被釘子扎傷，醫生便拿出7至8公分的「醫用水蛭」，幫她治療。圖／擷自「中國網看點」
大陸重慶有名女子分享，自己的腳因被釘子扎傷，醫生便拿出7至8公分的「醫用水蛭」，幫她治療。圖／擷自「中國網看點」

近日，根據陸媒「中國網看點」報導，大陸重慶有一女子的腳因被釘子扎傷，社區診所的醫生便拿出7至8公分的「醫用水蛭」幫她吸毒。女子表示，雖然自己因害怕，治療過程都是摀著眼睛，但幸好最後治療效果不錯。

報導說明，重慶一名女子的腳因被釘子扎傷，在醫院打破傷風也不見好轉，半個月之後，便決定改去社區診所。報導稱，社區診所的醫生指出女子的傷口內有銹毒，若不將其吸出恐無法徹底痊癒，且會有後遺症。

女子表示，原先她以為醫生會使用機器幫她吸毒，卻不料對方轉身拿出7至8公分的「水蛭」，並解釋其為一次性的醫用水蛭。她透露，整個醫療過程約1個多小時，期間自己被嚇哭外，還全程摀著眼睛，不敢看向正在幫自己「治療」的水蛭。報導指出，後來女子坦言治療效果不錯，目前腳已能踩地。

新聞底下，許多網友紛紛笑翻，稱水蛭為主「蛭」醫師，「一次性水蛭：沒有人在乎我」、「這是水蛭的斷頭飯啊」、「真主『蛭』醫師」、「水蛭：這血不太新鮮啊」、「幫你去毒，幫你注入抗凝劑，曬乾了還能入藥，這小家伙不錯！」

部分網友則強調，醫用水蛭有經過專業培養，一般民眾請勿隨意拿野外水蛭嘗試，「醫用水蛭沒有什麽細菌，還能吸毒，野外的就別了」、「醫用水蛭可不便宜」、「水蛭、蛆，都能用於外傷治療」。

水蛭 醫師

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