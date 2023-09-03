短裙妹狂風下撐傘被吹飛 360度旋轉慘摔還走光…狼狽影片瘋傳

強颱蘇拉襲港帶來10號風球，而暴風威脅也不容忽視。大陸社交平台小紅書瘋傳1段影片，見到暴風下街上有撐傘穿短裙女子被強風吹到翻起跌倒，其間更因強風露出內褲走光，雨傘也被吹走。最終短裙女自行站起，但似乎仍未能站直身子，相當狼狽。

影片引來網友熱議，不少人驚嘆暴風威力，「好慘」、「沒事吧…？」、「怎麼還要外出？」。也有網友提醒暴風下打開雨傘可能會更危險。

暴風下街上橫風橫雨。小紅書瘋傳1段13秒影片，寫上「這麼大的風，美女太難了」。影片見到，暴風下街上有2名女子，旁邊有散落的行李箱及1輛汽車，相信2人當時剛下車整理行李，而從2人雨傘及頭髮等擺動情況，風勢相當大。

其間穿黑色短裙女子打開雨傘，雨傘卻被暴風吹反。短裙女嘗試穩住雨傘，但不敵暴風無法控制，順着風勢原地360度旋轉，更被吹到翻起跌倒，露出內褲走光，雨傘則被吹走。

最終短裙女自行站起，但似乎仍未能站直身子，且由於暴風吹起裙子不時走光，相當狼狽。

網友看過影片震驚，形容風暴威力「可怕」，「好慘」、「沒事吧…？」、「怎麼還要外出？」、「（攝影者）還在拍片不幫手？」。也有網友提醒暴風下打開雨傘難以控制，可能會更危險。另有網友從影片分析，相信在南韓拍攝，並非大陸或香港。

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文章授權轉載自《香港01》